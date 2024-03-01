Adidas優惠2024｜3月限時激減優惠！$289起入手顯高、好襯小白鞋

【小白鞋推薦/Adidas優惠】一對好襯的小白鞋絕對能夠點綴造型，特別是舒適、好走的白色運動鞋更能夠令日常生活減憂，想要一對功能性與外觀都兼備的波鞋？適逢3月Adidas 推出限時激減優惠，不少人氣款式都進行優惠，包括有ULTRABOOST 21、 STAN SMITH 運動鞋等，正煩惱入手什麼的時候，Adidas 的鞋款就能夠幫到你，一次過滿足日常需要同時滿足運動需求！



由即日起至3月15日，Adidas推出激抵優惠，凡購買三件或以上指定減價產品即享額外67折，另外購買滿$1,200再享有折上折優惠：額外9折！以備受好評的 STAN SMITH 運動鞋作例，原價$899，優惠期間減至$539，購買3對即減至$361。

另外只要加入成為adiClub 會員，購買滿$1200享有的折上折；最後只需$325即可入手！《01女生》精選出以下抵買精選，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

Adidas 3月限時激減優惠！（Adidas）

Adidas抵買精選：1. SENSEBOOST GO 跑鞋 HK$331

購買方法：Adidas

若果你是一個喜愛跑動的女生，一對可以緩震，幫助你快速起步、轉動的運動鞋就能助你事半功倍。而這款SENSEBOOST GO 跑鞋襪套式配上鞋帶的設計，整個鞋身都不易感到局限，另外鞋身具有寬闊前掌設計，任何腳型的女生都车以享受這款無局束的感覺。

Adidas抵買精選：1. SENSEBOOST GO 跑鞋 HK$331（Adidas）

SENSEBOOST GO 跑鞋

原價$1,099，優惠期間減至$549

若購買3對可享額外67折即減至$367

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$331即可入手！



Adidas抵買精選：2. COURTIC 運動鞋 HK$271

購買方法：Adidas

想要一對休閒與時尚兼備的鞋款，以環保物料製成的COURTIC 運動鞋，圓頭設計加上滑板鞋型，不論配襯褲款或運動裝都盡顯時尚感。

Adidas抵買精選：2. COURTIC 運動鞋 HK$271（Adidas）

COURTIC 運動鞋

原價$899，優惠期間減至$449

若購買3對可享額外67折即減至$301

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$271即可入手！



Adidas抵買精選：3. ULTRABOOST 21 跑鞋 HK$542

購買方法：Adidas

作為Adidas大受好評的跑鞋之一，ULTRABOOST 以高效能環保物料製成，中底 Boost的效果令你每步都仿似在雲端上行走，帶出舒適及回彈力，令跑步、散步都可以得到更好保護。

Adidas抵買精選：3. ULTRABOOST 21 跑鞋 HK$542（Adidas）

ULTRABOOST 21 跑鞋

原價$1499，優惠期間減至$899

若購買3對可享額外67折即減至$602

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$542即可入手！



Adidas抵買精選：4. ZX 2K BOOST 2.0 運動鞋 HK$391

購買方法：Adidas

時尚女生必備的設計感鞋款，這款ZX 2K BOOST 2.0 運動鞋就可以滿足到，鞋身用上網層及氯丁橡膠配襯，加上具未來感的銀白色調，盡顯中性與型格感。鞋款除了外觀取勝，高反應的BOOST 中底，那怕長期行走亦無痛感，舒適一整天！

Adidas抵買精選：4. ZX 2K BOOST 2.0 運動鞋 HK$391（Adidas）

ZX 2K BOOST 2.0 運動鞋

原價$1,299，優惠期間減至$649

若購買3對可享額外67折即減至$435

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$391即可入手！



Adidas抵買精選：5. PUFFYLETTE 運動鞋 HK$289

購買方法：Adidas

今年毛毛鞋、笨重感的鞋款可謂大熱之選，若然擔心毛毛鞋過於焗束，不妨入手束感氣囊的PUFFYLETTE 運動鞋，拖鞋外形加上PrimaLoft® 隔熱技術，外頭更有抗水塗層，時尚與舒適感兼備，四季穿著都合適。

Adidas抵買精選：5. PUFFYLETTE 運動鞋 HK$289（Adidas）

PUFFYLETTE 運動鞋

原價$599，優惠期間減至$479

若購買3對可享額外67折即減至$321

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$289即可入手！



Adidas抵買精選：6. STAN SMITH 運動鞋 HK$289

購買方法：Adidas

一提起小白鞋，STAN SMITH 運動鞋絕對是首當其衝的老品牌，圓頭鞋頭，搭配極簡流暢的外形，好襯非常。這款更換上粉彩色調的麂皮，經典的三條線換成透氣孔，休閒與少女感兼備，真的沒有不入手的原因！

Adidas抵買精選：6. STAN SMITH 運動鞋 HK$289（Adidas）

STAN SMITH 運動鞋

原價$799，優惠期間減至$479

若購買3對可享額外67折即減至$321

加上購買滿$1200享有的折上折，最後只需$289即可入手！

