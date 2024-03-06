CHANEL 2024秋冬5重點造型：三文魚色經典袋、闊邊帽向創辦人致敬

巴黎時裝周完滿結束，CHANEL的2024秋冬時裝秀亦在昨晚（當地下午2時）登場，並以帽子演繹出浪漫的度假風情。若有收看直播的你，也會感受到濃厚的經典氣息，CHANEL時裝秀將大家帶回到懷舊片場的氛圍，結合中性悠閒風格，相較春夏季的嘉年華色彩，更演繹出中性優雅的氣質。筆者特別整理出CHANEL時裝秀的造型重點，到底揭示了今年將趨向怎樣的時尚？



CHANEL好比俏皮的少女，時而活潑和叛逆，時而知性優雅，讓人著迷於這難捉摸的切換之中。2024秋冬時裝秀主題圍繞法國城市、品牌歷史起點多維爾（Deauville），將當地的海濱木板道長廊，還原於場內，搭以巨型屏幕上展示的晨曦到黃昏景色，以歌頌多維爾玫麗及變化萬千的自然面貌。當模特兒陸續踏台上，就像一輯20至70年代的時尚紀錄片。

CHANEL的2024秋冬時裝秀在6號舉行。(CHANEL提供)

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點1. 浪漫闊邊帽

整場最深刻畫面，便是一頂頂的闊邊帽。藝術總監Virginie Viard背後想帶出的訊息，是創辨人Gabrielle Chanel於1912年在多維爾開設的帽子店，「然後很快就推出第一批當時極之前衛破格的服裝，見證Gabrielle Chanel時尚美學萌芽，我非常珍視這一頁歷史。」

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點1. 浪漫闊邊帽 (CHANEL提供)

闊邊帽充滿浪漫悠閒的度假風情，今次的大闊邊，更強調慵懶和低調感，而前方的反邊設計，亦充滿前衛隨性感覺，加上金屬圖案襟針，別具特色格調。

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CHANEL 2024秋冬時裝秀重點2. 甜辣混搭

整個CHANEL秋冬時裝秀的造型色調，分為柔和舒適及中性型格兩種風格。承如漸趨流行的「黑幫太太美學」（Mob Wife Aesthetic），秋冬系列可見不少黑色造型，並以小範圍的粉紅色，來平衡暗黑和甜美感覺，並展示出冷酷女生內心裡的少女心。

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點2. 甜辣混搭 (CHANEL提供)

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CHANEL 2024秋冬時裝秀重點3. 幼腰帶

不少品牌在今個秋冬系列，都加入幼腰帶造型，在厚重衣物和筆直剪裁的沉實感中，展現清新的彎曲腰線，同時修飾身形。除了基本的幼帶款式，CHANEL還注入其和Jennie帶起的Bowcore（蝴蝶結）風潮，在金屬扣位置改以蝴蝶結設計，盡顯優雅甜美的芭蕾舞伶感。

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點3. 幼腰帶 (CHANEL提供)

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CHANEL 2024秋冬時裝秀重點4. 套裝、一致色調

時裝秀展示很多套裝造型，不少上下身色調圖案一致，揭露出講究和諧及舒適的美學。隨著疫情後一時爆發的豐盛活動，現時開始平復心情，體驗各種放鬆抒壓的生活。Quiet Luxury及老錢風（Old Money）便是其中的例子，收起多層次配色的時尚玩味，轉向近似性高的造型單品，再配搭不同的細節，以營造出獨特真我的魅力。

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點4. 套裝、一致色調 (CHANEL提供)

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CHANEL 2024秋冬時裝秀重點5. 當Classic Flap變成三文魚色！

CHANEL時裝秀其中一個吸睛點，相信便是手袋。今次Classic Flap依然是主角，並注入不同的粉彩色調，其中最留意到三文魚色，介乎甜美粉紅色與活力淡黃色之間，使線條更為鮮明，而且容易襯搭，加上不同深淺的效果，展現出各自的魅力。

CHANEL 2024秋冬時裝秀重點5. 當Classic Flap變成三文魚色！(CHANEL提供)

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