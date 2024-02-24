超模們在時裝周的5護膚法寶：$95起就能入手！Bella Hadid都愛用

2024秋冬時裝周進行得如火如荼，不僅觀賞到不少創新意念及未來時尚趨勢，而且場面星光熠熠，可看到眾多國際明星聚首一堂。要打造矚目和壯觀的畫面，除了場地設計外，各位超模們功不可沒，她們在走完一個秀後沒多久，就為下一個秀行天橋，無論在體力或肌膚方面，都充滿壓力和負擔。為在這段繁忙時段保持最佳狀態，她們都私藏不少好用法寶，以下盤點其中5樣，助她們一直維持美麗動人的魅力。



超模們在時裝周的護膚保養法寶1. 紓緩敏感肌 Cetaphil 溫和護理系列

在時裝周期間，模特兒們不時都需化厚重妝容或特技妝，並需不時更換妝容，容易造成肌膚小擔，或致敏感出現。品牌Alice + Olivia便選指明Cetaphil，為其於紐約時裝周的獨家護膚品贊助商，而Marc Jacobs的星級化裝師Diane Kendal，亦有在這次時裝周中，使用到Cetaphil的「溫和護理系列」，包括溫和潔遍露、潤膚乳液和潤膚膏，助整體造型更顯完美。

Alice + Olivia及Marc Jacobs都在紐約時裝周中，使用Cetaphil的溫和潔膚露(HK$94.9/250ml) 及潤膚乳液 (HK$200/ 473ml) (Cetaphil提供)

超模們在時裝周的護膚保養法寶2. 上台前必敷的面膜 Mimi Luzon Pure 24K Gold Mask

在忙碌的行程中，面膜幾乎是急救護膚的方法。不少模特兒都有私藏的好用面膜清單，當中最多人提及的，便是以24K金製作的Mimi Luzon面膜，連Bella Hadid、Kaia Gerber和Irina Shayk等，都會在秀前做Pure 24K Gold Mask的護膚療程，透過黃金結合高保濕玻尿酸成分，改善膚色暗沉，並回復肌膚彈性。

Bella Hadid會在秀前做Pure 24K Gold Mask的護膚療程。(IG@mimiluzon)

超模們在時裝周的護膚保養法寶3. 奚夢瑤特別推薦 BIOTHERM 奇蹟水

除了精簡有效的護膚程序，妝前的化妝水亦非常重要，以防走秀時出現油光和浮粉等肌膚問題。奚夢瑤和超模Emily DiDonato也曾提過，愛用BIOTHERM的「奇蹟水」，用後可為肌膚築起健康的吸收網，以提升後續護膚的功效，並增加妝容的貼妝度。

BIOTHERM 奇蹟水 (BIOTHERM)

超模們在時裝周的護膚保養法寶4. Bella Hadid被目撃的秘密護眼秘密 111 Skin Sub-zero De-puffing Eye Mask

模特兒在走秀時，不僅整個身體姿態，眼神亦非常重要。因此為保養雙眼，Bella Hadid便曾在紐約時裝周的後台，目撃到使用111 Skin的眼膜。這款眼膜可以改善眼部浮腫，提升眼周肌膚彈性，讓雙眼回復明亮，而且不只Bella Hadid，據聞Ashley Graham及Olivia Palermo也是品牌的粉絲。

111 Skin Sub-zero De-puffing Eye Mask (NET-A-PORTER)

超模們在時裝周的護膚保養法寶5. 長暗瘡時這樣護理！CHANEL Hydra Beauty Masque de Nuit Au Camélia Overnight Mask

有外國雜誌便曾問超模們的護膚法，其中Sarah Berger便曾提到，試過一個內，每天都有3場或以上的活動，令面上開始長出暗瘡。因此，她會注重清潔和保濕，使用Dermalogica的潔面乳清潔毛孔，然後敷蘋果醋泥膜，並在最後塗上CHANEL的睡眠面膜。她亦強調這睡眠面膜效果超好，含有高濃度山茶花萃取精華，為疲倦肌注入活力，讓肌膚更滋潤飽滿。