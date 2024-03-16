深水埗販毒車禍｜司機涉誤殺遺證件終落網 19歲男涉收留罪犯被捕
深水埗周四（14日）晚上發生嚴重奪命車禍，一輛白色私家車疑因違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，重創命危，延至昨日（15日）不治。警方於車上發現毒品，當晚以涉嫌販毒拘捕一名32歲姓潘男車主。
警方指，事發當晚22歲姓唐男司機逃走時，在元州街遺漏下一張香港身份證。警員隨即鎖定身分，發現司機曾到石籬一個公共屋邨，獲同伙短暫收留，警員上門以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕19歲姓鄭男子。唐男則於昨日（15日）涉嫌「誤殺」被捕，他沒有駕駛執照。
警員原處理違泊疏導交通 私家車高速駛離
前日（14日）晚上約7時30分，西九龍衝鋒隊於青山道60號巡邏期間，發現有多輛違泊車輛阻塞交通，因此下車疏導。其間一輛私家車突然加速駛前，先後撞向停泊附近的兩輛私家車，再高速撞倒於行人路上的66歲本地女子，肇事私家車隨後繼續高速行駛，並於元州街近欽州街及九江街，分別再撞向兩輛車輛。涉事司機棄車逃走。
深水埗警區刑事調查總督察鄭騏鋒表示，由於事態嚴重，深水埗警區重案組接手調查，並在車輛上檢獲30克懷疑霹靂可卡因、20克懷疑冰毒，市值52,000元。事件中一名被撞的司機右耳受傷，送院治理後並無大礙。66歲女傷者捱撞後重創昏迷，延至昨天（15日）傷重不治。
司機逃走時現場遺身分證 警鎖定身份
深水埗警區重案組第一隊主管高級督察楊鐵豪指，警員於現場檢獲一張香港身份證，經調查後證實屬於在逃司機。警方隨即鎖定涉案者身份，並於當晚以涉嫌販毒拘捕一名32歲姓潘男車主，他已被落案起訴販運危險藥物罪，今早在粉嶺裁決法院提堂。
警方翻查大量閉路電視，發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一個公共屋邨單位，由同伙接應，協助他逃脫警方追捕。警方遂到單位拘捕一名19歲姓鄭本地男子，涉嫌「協助罪犯」。警方之後搜查多個涉案司機有機會藏身的地點，並於昨晚約11時拘捕該名22歲姓唐男子，涉嫌誤殺及販運危險藥物罪。警方指，涉案司機並沒持有效駕駛執照，並有關交通違法事項，會一併調查及檢控。鄭男及唐男現正被扣留調查。
警方指，不法之徒為逃避刑責，不擇手段逃走，導致他人身體嚴重受傷或死亡，為極嚴重罪行，違法者有可能被檢控誤殺罪名，最高可被判終身監禁。警方強烈譴責有關行為罔顧道路使用者安全，最終導致悲劇發生。警方亦重申，協助罪犯屬於嚴重罪行，一經定罪最高可被判10年，市民切勿以身試法。警方最終會向律政司提取法律意見，作最後檢控。