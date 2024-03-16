深水埗販毒車禍｜司機涉誤殺遺證件終落網　19歲男涉收留罪犯被捕

深水埗周四（14日）晚上發生嚴重奪命車禍，一輛白色私家車疑因違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，重創命危，延至昨日（15日）不治。警方於車上發現毒品，當晚以涉嫌販毒拘捕一名32歲姓潘男車主。



警方指，事發當晚22歲姓唐男司機逃走時，在元州街遺漏下一張香港身份證。警員隨即鎖定身分，發現司機曾到石籬一個公共屋邨，獲同伙短暫收留，警員上門以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕19歲姓鄭男子。唐男則於昨日（15日）涉嫌「誤殺」被捕，他沒有駕駛執照。



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警員原處理違泊疏導交通 私家車高速駛離

前日（14日）晚上約7時30分，西九龍衝鋒隊於青山道60號巡邏期間，發現有多輛違泊車輛阻塞交通，因此下車疏導。其間一輛私家車突然加速駛前，先後撞向停泊附近的兩輛私家車，再高速撞倒於行人路上的66歲本地女子，肇事私家車隨後繼續高速行駛，並於元州街近欽州街及九江街，分別再撞向兩輛車輛。涉事司機棄車逃走。

深水埗警區刑事調查總督察鄭騏鋒表示，由於事態嚴重，深水埗警區重案組接手調查，並在車輛上檢獲30克懷疑霹靂可卡因、20克懷疑冰毒，市值52,000元。事件中一名被撞的司機右耳受傷，送院治理後並無大礙。66歲女傷者捱撞後重創昏迷，延至昨天（15日）傷重不治。

司機逃走時現場遺身分證 警鎖定身份

深水埗警區重案組第一隊主管高級督察楊鐵豪指，警員於現場檢獲一張香港身份證，經調查後證實屬於在逃司機。警方隨即鎖定涉案者身份，並於當晚以涉嫌販毒拘捕一名32歲姓潘男車主，他已被落案起訴販運危險藥物罪，今早在粉嶺裁決法院提堂。

警方翻查大量閉路電視，發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一個公共屋邨單位，由同伙接應，協助他逃脫警方追捕。警方遂到單位拘捕一名19歲姓鄭本地男子，涉嫌「協助罪犯」。警方之後搜查多個涉案司機有機會藏身的地點，並於昨晚約11時拘捕該名22歲姓唐男子，涉嫌誤殺及販運危險藥物罪。警方指，涉案司機並沒持有效駕駛執照，並有關交通違法事項，會一併調查及檢控。鄭男及唐男現正被扣留調查。

深水埗警區刑事調查總督察鄭騏鋒及重案組第一隊主管高級督察楊鐵豪交代案件。（陳浩然攝）

警方指，不法之徒為逃避刑責，不擇手段逃走，導致他人身體嚴重受傷或死亡，為極嚴重罪行，違法者有可能被檢控誤殺罪名，最高可被判終身監禁。警方強烈譴責有關行為罔顧道路使用者安全，最終導致悲劇發生。警方亦重申，協助罪犯屬於嚴重罪行，一經定罪最高可被判10年，市民切勿以身試法。警方最終會向律政司提取法律意見，作最後檢控。

警方封鎖現場調查。（梁偉權攝）