打鼓嶺木行意外︱告密信稱木行涉夾口供隱瞞真相　工權會促查真相

上周四（14日）打鼓嶺文錦渡路一間木行發生奪命工業意外，貨車司機梁偉健（43歲）遭一批約150條、重1.7噸的木材擊中頭部，當場身亡。今日（21日）早上，工業傷亡權益會陪同家屬就意外召開記者會，指收到一封匿名告密信，內容指木行試圖隱瞞真相，涉嫌教唆員工夾口供，企圖將責任推在死者身上，有妨礙司法公正之嫌。而工權會及家屬整合警方及勞工處調查所得及閉路電視錄影，相信意外的經過與木行當日所說的版本南轅北轍。死者胞弟指，意外後年邁的雙親已終日以淚洗面，沒料到真相至今仍被埋沒，促當局盡快查出事實真相，以還兄長公道。



工業傷亡權益總幹事蕭倩文（右）及幹事謝欣然（右）陪同死者弟弟梁生招開記者會。（馬耀文攝）

死者胞弟梁生指，意外當日木行跟家屬解說意外經過，指當時沒有人走近載有木材的貨車，亦沒有碰過木條，並指當時木條是在死者拆飛機帶時墮下。事後，家屬與死者直屬運輸公司的老闆研究，均相信如無人撞到貨車或碰到木材，木材是不會自行墮下。

另外，家屬翻查相片，發現當時貨車上應該是放滿木材，惟現場可見部分原本在貨車上的木條不見了，故相信有約9捆木材已被卸下。根據運輸公司老闆指，死者的職責只是負責拆去捆在木材上的飛機帶，並不包括卸貨，因此相信當時是有人協助卸貨，導致意外發生，否則木材不會無緣無故墮下。

工權會表示，當日從木行職員口中得知，事發時只有死者自己獨自工作，木行人員是聽到巨響才出來察看並發現意外。但據警方及勞工處調查及翻查閉路電視，發現當時有畫面是見到鏟車正搬運木條，並非如木行所指「完全冇人係到，冇人影響到」，故認為木行說詞有嫌疑，斥木行最初的說法與調查差天共地。

工權會收匿名告密信 指木行疑教唆員工夾口供卸責

同時，工權會昨日（20日）收到一封匿名告密信，內容指木行隱瞞真相，教唆員工「夾口供」，企圖隱瞞事實，將責任推到死者身上，懷疑訛稱意外是因為死者拆飛機帶而引致。基於以上兩個原因，工權會猜測事發時應有人正在搬運木材或碰到貨車上的木材，導致木材墮下。

工權會昨日（20日）收到一封匿名告密信，消息指木行隱瞞真相，教唆員工去夾口供，隱瞞事實，將責任推到死者身上。（馬耀文攝）

工權會形容案情非常嚴重，懷疑有人講大話，企圖隱瞞真相，擔心有人以老闆身份要求員工提供假口供，有妨礙司法公正之嫌，斥此舉對家屬造成二次傷害，行為非常可恥，促當局查明真相，還死者及家屬公道。

當日現場可見，有一輛鏟車停泊在貨車旁邊，梁生指當時有人說鏟車是意外後鏟起木條，「令哥哥舒服啲」，至於意外前鏟車正進行什麼工作則沒有提到。

當日有一輛鏟車停泊在貨車旁邊，梁生指當時對方說鏟車是意外後鏟起木條，「令哥哥舒服啲」。（資料圖片/蔡正邦攝）

家屬每日以淚洗面 盼盡快調查意外真相

梁生在記者會上一度拭淚，他指家屬極度心痛，每日以淚洗面，年老的父母每日亦傷心至難以入睡，又質問為何哥哥已去世，但真相仍要被埋沒。他指，意外位置沒有閉路電視拍到，但希望當局可讓家屬查看木行內其他閉路電視，並盡快調查意外真相，還哥哥公道。

梁生憶述，當日與姐姐到場了解時，木行跟他們說「大家都有責任」，令他們很生氣，「我畀錢你，你畀返阿哥我」。另外，家屬指木行未有與他們聯絡，並指事件已進入司法程序，一切交由律師跟進。至於運輸公司方面，工權會指老闆承認死者是其員工，已與家屬聯絡，恩恤金及賠償等安排有待周六（23日）雙方會面再商討。

梁生在記者會上不時拭淚，他飲泣指家屬極度心痛，每日以淚洗面，冀當局盡快調查意外真相，還哥哥公道。（馬耀文攝）

工權會稱木行沒有吊運工具卸貨 斥為不安全工作程序

工權會呼籲，如果有任何職業意外，應該向當局如實匯報資料，應將焦點放在如何預防下一次意外發生，而非推卸責任。另外，工權會提到，當進行木材卸載時，由於木材很高、大型並很重，安全程序應係以吊運形式，用吊臂車及「吊雞車」等工具卸貨；同時亦要確保木材是穩妥，紮穩才可以吊運，現場亦需要清場及有人監督和打訊號。

惟他們在木行看不見有吊運工具及器具，只見鏟車，故有理由相信木行是用鏟車當作卸貨工具，形容這是一個不安全的工作程序。

工權會建議，勞工處應巡查同類廠房或者物件儲存倉庫，以確保工人是用正確工具及器材去卸貨及搬運工作，如發現有人違規，當局應該作出檢控及起訴。

▼意外現場▼



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

案發於周四（14日）中午12時許，一名姓梁（43歲）重型貨車男司機，在打鼓嶺文錦渡路一間木行搬運木材時，被墮下木材擊中頭部，當場不治。據了解，該批木材共150條，警方表示接獲上址職員報案，指事主在上址搬運木材期間，一紮共4米長、105厘米闊、70.4厘米高、重約1.7噸的木方從貨車拖架上塌下，梁男被擊中，頭部受傷，消防員趕抵證實他已死亡。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。

勞工處表示高度關注事件，並對意外中有工友身故感十分難過，對其家屬致以深切慰問。處方得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關東主及僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在貨車上進行裝卸木材的工作，直至勞工處信納有關東主及僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施；若調查發現有違例事項，定會依法處理。

死者遺體由仵工舁送殮房。（羅日昇攝）

▼事後親友到現場路祭▼

