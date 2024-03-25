葵涌醫院地盤工業意外｜29歲科文高處墮斃　家屬殮房哀傷認屍

葵涌上周四（21日）發生奪命工業意外，荔景山路葵涌醫院第二期重建地盤內，一名姓施（29歲）的男地盤科文頭部重創倒地，當場不治。今（25日）晨11時許，死者家屬到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷，完成手續後離去。



案發於上周四下午5時40分，警方接獲葵涌醫院路3至15號的地盤職員報案，指一名男工人頭部重創倒地，救護員趕抵證實事主當場不治。消息稱，死者姓施（29歲），為地盤科文，在上址工作約3個月，懷疑從地盤高處墮下身亡，當時有佩戴安全帶。警方將案件列作「工業意外」處理，死因有待驗屍後確定。

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勞工處發言人稱，高度關注是次致命工作意外。意外中，一名男工人懷疑從一大廈外牆的竹棚架墮下至地面，當場證實死亡。處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處在得知意外發生後，已即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方現正調查意外成因，查找有關持責者的法律責任及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

發展局日前（22日）表示，已發出通知即時暫停涉事承建商工務工程建築類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核供局方審視，才會考慮恢復其投標資格。發展局稱，會因應意外調查結果，考慮延長涉事承建商暫停投標資格期限，甚至將該承建商在「認可公共工程承建商名冊」中除名。翻查建築署網站，該工程承建商為瑞安聯營。