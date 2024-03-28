400警力大反黑拘82人　冚$8500萬黑錢集團拘勝和坐館「廟街朗」

警方根據情報分析，發現一個由黑社會操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款達8,500萬元。過去三日（25至27日）警方動員逾400警力大反黑，連冚多個非法場所，合共拘捕82人，最細年僅14歲，被捕人士包括涉嫌「洗黑錢」的6名黑幫骨幹成員。消息稱，案中行動針對黑幫「和勝和」，被捕主腦及骨幹為現任坐館「廟街朗」，他追隨勝和元老「傻福」的門生「荃灣澤」，過往曾多次被捕。



警方一連三日（25至27日）「犁庭掃穴」大反黑，連冚多個賭毒非法場所。（黃煦緻攝）

警方表示，案中集團清洗黑錢款項高達8,500萬港元，該集團首腦是其中一個活躍黑社會高層成員；而該黑社會團伙相信與近期於港九新界多處發生的涉及黑社會暴力案件有關，據悉包括今年1月底，尖沙咀一食肆傷及4歲女童遊客的打鬥案。於是警方採取代號「凌曉」的行動，拘捕包括該黑幫頭目在內的集團骨幹成員。

同一時間，新界南總區聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，於過去一連三日（25至27日）展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動，包括一系列以採取情報主導的拘捕行動，並突擊搜查由黑社會犯罪集團控制的非法場所，打擊黑社會活動及堵截黑社的收入來源。是次行動，警方總共動員超過400名警務人員，共拘捕82人。

新界南總區一連三日大反黑 82人被捕

於過去一連三日「犁庭掃穴」行動中，新界南總區及各警區出動超過1,000人次，採取以情報主導的方式，主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。

行動中，警方共拘捕62男20女（14至83歲），分涉「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」、「非法禁錮」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「使用偽鈔」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等罪行。據了解，該名14歲人士涉嫌「自稱三合會案件」被捕。

警方搗破4個非法賭博場所。（黃煦緻攝）

接連冚賭反毒 破偽鈔及企圖搶劫案

在打擊非法賭博方面，警方於荃灣、葵涌及大嶼山，共搗破4個非法賭博場所，包括兩個非法釣魚機賭檔及兩個非法麻雀檔；並拘捕20人，檢獲大量賭博工具及賭款。

在打擊毒品活動方面，警方在各區以「販運危險藥物」及「藏毒」罪共拘捕12人，並檢獲毒品，包括約可卡因、冰毒、氯胺酮、海洛英及大麻等，總值$300萬港元。

此外，警方亦於行動期間偵破涉及三合會的案件，包括近日荃灣出現多宗行使偽鈔案，以及一宗意圖搶劫案。人員經調查後，發現犯案者為區內一名黑社會分子，其後鎖定該名人士，並成功將其拘捕。

警方在被捕人的住所檢獲一批現金、手提電話及平板電腦等。（黃煦緻攝）

「凌曉」行動打擊黑幫洗黑錢集團

新界南總區反三合會行動組，由去年9月開始，展開一個名為「凌曉」的行動，調查黑社會集團的洗黑錢活動。警方透過情報收集及深入調查後，發現一個由本地黑社會團伙控制的洗黑錢集團，利用虛擬銀行戶口，為一個設立於海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗犯罪得益。

首先，犯罪集團會透過不同渠道，包括即時通訊軟件、社交媒體、甚至在非法賭檔內招攬賭客，聲稱可以提供網上賭博服務，如麻雀、啤牌和百家樂等。當賭客聯絡網站的中介人後，中介人會幫賭客開設賭博戶口，然後會要求賭客轉賬資金至指定的銀行戶口，作兌換積分於非法賭博網站內使用。犯罪集團使用的銀行戶口，部份是集團成員自己開設的戶口，部份是預先招攬買回來的傀儡戶口。

經過深入調查後，警方成功鎖定該犯罪集團6名骨幹成員，包括一名活躍於黑社會的主要頭目，相信他為洗黑錢集團首腦。調查發現，該集團在2021年11月至去年6月期間，利用合共9個虛擬銀行戶口，清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益，處理的款項由260萬至2,800萬元不等，共清洗約8,500萬元的款項。

警方檢獲大量現金。（黃煦緻攝）

該集團為掩飾犯罪得益的資金流向，於短時間內利用多個戶口，進行極頻繁及大量的互相轉賬，試圖避開警方追查及增加調查難度。警方發現，其中一個戶口於半年內進行超過4萬次交易，而相關9個銀行戶口共有超過10萬次的可疑交易紀錄。

基於上述調查所得，新界南總區刑事部於本月25日進行拘捕行動，以涉嫌洗黑錢罪拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員。所有被捕人全部為本地男子，年齡由31至48歲，均有黑社會背景。警方亦在被捕人住所撿獲手提電話、平板電腦及現金等證物。警方相信，今次行動已成功打擊上述洗黑錢的黑社會集團。

勝和坐館「廟街朗」年內多次被捕

消息稱，涉案黑幫為「和勝和」，被捕主腦及骨幹成員為現任坐館「廟街朗」，他追隨勝和元老「傻福」的門生「荃灣澤」，過往已曾多次被捕。包括涉及去年9月勝和中秋飯局、去年6月中國電動車廠BYD比亞迪多間香港代理陳列室刑毀案、去年5月底一宗非法集結案，當時他疑應某金融集團要求，一行30多人踩上尖沙咀海洋中心一公司「講數」，遭一網打盡。

警方透過情報收集及深入調查後，發現一個由本地黑社會團伙控制的洗黑錢集團，利用虛擬銀行戶口，為設立於海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗犯罪得益，清洗超過8500萬港元犯罪得益。（警方提供）

警方強調，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。

警方亦呼籲，市民千萬不要在非法賭博網站上作投注。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向非法收受賭注者投注，例如於非法賭博網站上作投注，即屬違法。首次被定罪，可處罰款一萬元及監禁3個月。即使相關賭博網站不在香港，任何人在香港於非法賭博網站上投注，亦已經干犯上述的罪行。

新界南總區刑事部警司李木易（左）、新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤（中）及新界南總區反三合會行動組總督察劉煜華（右）交代案情。（黃煦緻攝）

警方相信，今次執法行動已經成功打擊一個活躍的黑社會犯罪團伙，並堵截相關非法收入來源。相關案件的調查仍然進行中，不排除有進一步的拘捕行動。

警方表示會針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員，主動出擊，調查他們的犯罪活動及可疑收入，及採取果斷的執法及拘捕行動，以打擊相關非法社團的氣燄，及展示警方在打擊黑社會犯罪活動的決心。

警方強調不會容忍任何黑社會活動，會繼續不遺餘力，打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行，以抑止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。