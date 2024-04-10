佐敦華豐大廈火｜1、2樓大堂起火　涉健身中心賓館　蔓延不同樓層

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死36人受傷。消防處稱，起火位置是一樓與二樓的大堂，該兩樓層有健身中心和賓館，5名死者分別於2樓走廊、7至8樓梯間及簷篷被發現。消防已成立專案組，由高級消防區長帶領，調查火警成因及多人傷亡成因。



消防處長楊恩健向今次三級火的死傷者家屬致以深切慰問。（馬耀文攝）

消防處長楊恩健在記者會上，代表消防處向今次三級火的死傷者家屬致以深切慰問。楊恩健指，今午已向保安局局長作出簡報，講解今日整體的滅火行動及策略，亦陪同局長巡視火場。消防處非常重視事件，將會成立專案組，由一個高級消防區長帶領，調查火警成因及多人傷亡成因。

警方及消防今午召開記者會交代詳情。

消防救出250人 50人自行疏散

消防處分區指揮官（九龍南）林建軍表示，今早7時53時接獲火警報告，指油麻地佐敦道13-15號華豐大廈發生火警，消防員於7時56時分到達現場。因為現場火勢猛烈，並接獲多個求助個案，於8時04分將火警升為三級。消防處共出動218名消防及救護員，動用2條喉、2條鋼梯水塔及2隊煙帽隊灌救，並派出35架消防車輛及24架救護車輛。消防於8時54分將火勢包圍，10時受控，並於10時30分大致被救熄。火場涉及不同樓層及單位，主要在1至2樓，面積約20乘20米。行動中消防在多個樓層及受影響單位救出250人，另有50人自行疏散。火警中有41人受傷，起火原因仍在調查中。

消防處署理高級助理救護總長（九龍及大嶼山）唐思豪表示，消防出動18輛救護車、2隊特別支援隊、1輛流動傷者治療車、1輛輔助醫療裝備車、2輛抬床運送載客兩用車協助處理傷者。

有住戶在窗邊揮毛巾求救。（馬耀文攝）

5人因燒傷及吸入性損傷死亡

救護員在現場共處理41名傷者，分別16男25女（18至94歲），當中10人嚴重，12人普通及19人輕傷。3名傷者接受救護員初步治理後拒絕送院，另外38名傷者分別送往4間醫院：15人送伊利沙伯醫院，14人送廣華醫院，5人送瑪嘉烈醫院及4人送威爾斯親王醫院。5名傷者經搶救後不治，主要是燒傷及吸入性損傷，其他傷者亦有燒傷，吸入性損傷及擦傷。

1樓至2樓大堂起火 疑涉及健身中心及持牌賓館

林建軍表示，起火位置為1樓至2樓大堂，疑涉及健身中心及持牌賓館，火勢及濃煙蔓延至不同樓層。消防查閱大廈圖則，初步不見有特別改動。林續指，1樓位置有很多燈箱物料，當中有很多膠質物料，但詳細起火原因由專案組調查。

警調查是否有人需負刑事責任

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳，由於今早的事件比較嚴重的火災，重案組到場展開調查，將會循刑事方向展開調查，看是否有人需負刑事責任，並聯同政府化驗師上火場搜證。警方亦出動傷亡登記小隊到醫院及梁顯利油麻地社區中心索取更多資料。賈錦琳呼籲，巿民如有任何資料｜可致電西九龍重案組3b隊3661 8386。

住戶窗邊揮毛巾求救 消防升雲梯救人

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傷者陸續送院 火警導致3男2女死亡