華豐大廈火｜同類舊樓業主心慌慌　金冠大廈五層賓館　8年未驗樓

佐敦華豐大廈今早（10日）發生3級火，造成5死40人傷。有議員表示，該大廈內有多間賓館，且多年前被屋宇署發出強制驗樓令而未有遵從。尖沙咀彌敦道66號金冠大廈亦有類似情況，大廈早在1964年落成，已60年樓齡，屋宇署於2016年向該大廈發出強制驗樓及強制驗窗通知，兩項通知至今仍未獲遵從，而消防安全指示亦懷疑逾期未遵辦。



《香港01》記者今晚到金冠大廈觀察，發現1至5樓全部為酒店及賓館，6至15樓則多數是住宅單位、亦有公司開設在內。巡視各個設有賓館的樓層及後樓梯，暫未見有任何雜物放置在走廊，相當企理；走廊設有消防喉轆，但未見滅火筒。有業主受訪時表示，從新聞得悉華豐大廈火警後，認為金冠大廈的賓館數目已相對少，但亦擔心金冠大廈等同類舊式大廈消防設施不足，惟「政府又唔理都無辦法」。



尖沙咀金冠大廈同樣60年樓齡，自2016年收到強制驗樓、驗窗通知後未遵辦，大廈有5層樓均是賓館。（梁偉權攝）

記者於金冠大廈地下大堂的告示板上，看見貼有一封屋宇署於2023年1月發出的英文信件，指大廈尚未遵辦該署於2016年發出的強制驗窗通知，要求金冠大廈業主立案法團立即遵辦，否則建築事務監督（Building Authority）可能會要求法團支付定額罰款1,500元。

大堂亦貼有另一張英文告示，顯示大廈曾於2020年7月9日，向消防處申請延遲執行「消防安全指示」，其後獲處方批准延至2023年7月17日前完成。告示又指，由於大廈業主已經獲批延期超過3年，除非有重大事件或其他特別情況發生，否則不准再延期。

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受訪業主在1990年代遷入尖沙咀金冠大廈，她們認為舊樓普遍都有不少賓館和劏房，但認為金冠大廈的賓館及劏房已「算少」。兩人說不清楚金冠大廈早已收到屋宇署的強制驗樓通知，對大廈的消防設施亦不熟悉，「淨係知每層樓都有幾個滅火筒」。

兩人又表示，數年前曾在業主立案法團會議上，聽聞法團有意在設有賓館樓層的前、後樓梯，加設自動灑水系統，惟疑因「無乜錢」、打算等待樓宇大維修再一併處理而擱置。其後法團多次換屆，新任委員無再提出加設灑水系統，兩人估計這事已不了了之，可能要「等政府再有信嚟」才有人跟進。