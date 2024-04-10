華豐大廈三級火｜全幢有35間賓館　麥美娟：可研修改發牌制度

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀成至少五死三十多人傷。對於全幢大廈竟有多達35間賓館，民政事務局局長麥美娟見記者時回應指，「對未來發牌會唔會多加幾項條款持開放態度。」



+ 1

麥美娟：對旅館條例發牌的修改持開放態度

政府開放梁顯利油麻地社區中心等作為受火災影響居民及賓館住客臨時庇護中心。麥美娟在下午約6時，到社區中心探訪入住住客，逗留約一小時候離開。

佐敦華豐大廈有多達35間賓館，坊間質疑同一幢大廈會否過多。問及會否檢視旅館發牌制度，避免向旅館過分集中的地方發牌，麥美娟表示有討論空間，「對旅館條例發牌的修改持開放態度。」她指現時需要全力支援災民，提供可行及適切的協助。

麥美娟指，有關旅館條例最新的修訂是在2020年12月，增加民政事務署作為執管機構，擁有調查的權力，包括可向法庭申請手令進入處所調查，亦加重了非法經營賓館的懲罰，以及要求賓館的處所符合樓宇用途，即「公契」的要求。

+ 2

麥美娟：發牌前牌照處人員會審視處所符合樓宇安全和消防安全

麥美娟表示，在過去的發牌工作中，民政事務局嚴格根據法例，及確保有關賓館是符合樓宇安全及消防安全。在發牌前會有牌照處人員確保處所符合樓宇安全和消防安全，牌照年期為一年至三年不等，中間會進行抽查，並且賓館每年都要交消防安全證書予牌照署，確保處所有合適的消防安全設備。

她指在火警發生後，民政事務局已派出專員到現場支援，及後亦派出關愛隊到現場協助疏散的市民。