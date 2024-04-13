華豐大廈火｜遍地積水雜物電線脫落　現老鼠焦屍　義工助居民清理

佐敦道華豐大廈周三（10日）發生三級火，造成5死40傷。事隔多日，大廈仍未解封，居民要登記後才可上樓收拾物品。不過大火過後，大廈水電供應尚未恢復，天井及低層單位滿佈積水，居民要返回單位收拾亦相當困難。家居維修協會及獅子會約30名義工今早（13日）自發到場為有需要的居民清理單位。由義工提供的影片所見，低層未有燈光照明，伸手不見五指，走廊天花全部燒至焦黑，電線脫落，遍地雜物及積水，又見到燒焦的老鼠屍體，環境相當惡劣。



家居維修義工協會陳先生及獅子會阿基表示，現時有十多戶居民要求協助，多數是長者及行動不便人士。義工主要幫手清理走廊雜物及單位積水，而且義工亦有水電牌。二人指，今次並非第一次出動，以往10號風球過後，義工亦會幫助市民解決窗門及漏電問題。



大廈內天井及低層燒至焦黑，電線脫落，遍地雜物，環境惡劣。(家居維修義工協會提供)

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家居維修協會及獅子會約30名義工今早（13日）自發到場為需要的居民清理單位。

大火發生於周三（10日）早上7時53分，華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。