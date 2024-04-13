華豐大廈3級火｜業主立案法團安排超渡儀式　誦經悼亡魂

佐敦道華豐大廈3級火，釀成5死40傷。今日（13日）踏入火警第4天，華豐大廈業主立案法團安排佛教團體到華豐大廈進行超渡儀式。下午1時半，警方將彌敦道往尖沙咀方向，近佐敦道一段慢線封閉，至3時才解封。



超渡儀式於下午2時開始，現場擺放鮮果祭品及佛經等，由住持帶領，並有多名信眾在場合十誦經，氣氛莊嚴肅穆。其間住持朗讀死者的資料，念經超渡。有巿民途經，也合十參拜。負責儀式的佛教團體表示，有約25名成員到場進行儀式，為死者念經，但沒有死者家屬到場參與。他們又指儀式原定進行至下午4時，惟警方指現場人太多，故提早於下午3時完成儀式。

住持朗讀死者資料超渡亡魂。（林澤鋒攝）

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華豐大廈發生3級火，造成5死40傷。（資料圖片）

大火發生於周三（10日）早上7時53分，華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。火警造成5死40傷，截至周六上午，送院留醫者中仍有5人危殆。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



住客揮毛巾求救。（馬耀文攝）

消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）

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首先起火的一樓光井，其中三面被建築物包圍，放置各式各樣的雜物。