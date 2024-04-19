青衣二級火｜東主自稱前江湖人士　投資2000萬船廠燒通頂促查原因

今日（19日）早上青衣担杆山路82號一間船廠起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防員耗時逾1句鐘將火救熄，惟船廠燒通頂，損毀嚴重。船廠東主威哥事後在場稱，兩年多前投資2千萬元開業，經歷「限聚令」和經濟低迷，生意已大不如前。他坦承曾經是江湖人物，惟早已「金盆洗手」，近期沒與人結怨，希望警方能查明起火原因：「究竟係自然定蓄意？」



鐵皮屋內停有車輛，陷入火海。（香港01記者攝）

起火船廠的東主在火警期間接獲消息，趕返現場了解。他表示，船廠燒通頂，損失金額暫無法估計。他指火勢大，可能是因為船廠存放了油漆：「（油漆）比較搶火，用嚟做船底油，可能燒到，然後蔓延；而黑煙可能係燒到車胎。」

東主續稱，本身有經營船務生意，數年前再投資2千萬開設船廠，打算節省維修費。開張時因為舞獅及派對，在「限聚令」下被罰62張定額罰款通知書（每張罰款5,000元計，合共31萬元）。他慨嘆如今生意難做，「有機會都賣（船廠），但賣唔出，經濟差呀！」他亦不諱言曾經是江湖人士，從未有人到來找麻煩，但他強調：「我哋都金盆洗手喇，以前嘅嘢以前嘅事。」並指近期沒與人結怨，他希望警方盡快查明火警真相。

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翻查資料，早於2021年11月22日，警方有組織罪案及三合會調查科 （O記）根據線報，突擊搜查青衣杆山路一船廠，發現有大量人士聚集，正進行舞獅及派對等活動，場內亦放有多個花牌，眾人涉嫌違反限聚令。警方經初步調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》(第599G章)，向場內人士發出62張定額罰款通知書。

據悉，當年黑幫新義安屯門區一名暱稱「大隻威」的頭目頂手該船廠。由於近年屯門海上走私凍肉活動活躍，警方當時密切留意有關情況，於是當日到場調查船廠。

船廠負責人返回了解情況。（香港01記者攝）

火警發生於今日早上8時46分，担杆山路82號威盛船廠，內裡停泊3輛車輛。現場可見，濃濃黑煙席捲半空，遠處也可清楚望見。目擊者稱，曾經傳出爆炸聲。消防員派出兩喉兩煙帽隊，至上午9時57分將火熄，事件中無人受傷。不過火警波及毗鄰另一間船廠，1貓1狗不治。

青衣消防局分隊主管高級消防隊長梁灝瑜稱，消防處於早上8時45分接報，担杆山路82號一間船廠發生火警。船廠為金屬結構的建築物，有地面及兩層閣樓，火場面積30米乘20米，其中地下及閣樓有明火，並蔓延到旁邊的另一個金屬建築物（船廠）。

消防處派出12輛消防車、兩艘消防船及1輛救護車，70名消防員及3名救護員，並出動兩喉兩煙帽隊，火警期間30人自行疏散，無人受傷及不適。消防員在場救出3隻狗和1隻貓，其中1貓1狗死亡，全部移交愛協處理。事故中，消防員已將有風險的物品移除，而火警起因有待調查。梁灝瑜又指，由於船廠是金屬結構，火勢蔓延速度快，消防員要前後「包抄」阻止蔓延。

現場火光熊熊濃煙密布。（Facebook「香港消防處」圖片）

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消防員在場射水救火。（香港01記者攝）

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青衣担杆山路80號，近香港船廠有限公司發生火警。（讀者提供圖片）