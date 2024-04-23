沙田硫化氫意外｜消息﹕3人疑為救被困同事先後落沙井　釀2死2傷

沙田源禾遊樂場周一（22日）深宵時份發生奪命工業意外，有工人在進行原本毋須進入沙井的渠務工程期間，被發現在沙井內暈倒，最終導致兩死兩傷。沙田警區重案組、勞工處、渠務署仍在調查事件成因及經過。《香港01》接獲消息人士透露，指其中一名死者、34歲的李凱威「阿威」，其實本來沒有進入沙井，惟他發現年僅26歲的姓郭同事「阿賢」暈倒井內，遂落井救人，最終喪生。至於兩名傷者則是發現阿威與阿賢在井內昏迷，嘗試救人期間亦吸入硫化氫不適送院，據悉其中一人更曾在井內碰到阿威的手，惜最終無力將他救起。



救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

26歲死者阿賢進入沙井的原因尚待調查。消息人士指，原定工序毋須工人進入沙井內，惟事發時阿賢不知何故，獨自在沙井內，其餘同事則在地面工作。其間，阿威在地面呼叫阿賢幾聲均無回應，懷疑他暈倒井內，遂下井救人，不料不足30秒後，連自己也在井內昏迷。

34歲的李凱威在沙田源禾遊樂場沙井工業意外中，懷疑為拯救在井內暈倒的同事而落井，不料自己亦在井內昏迷，最終惜告不治。（家人提供圖片）

留在地面的35歲葉姓工人「阿俊」和23歲黃姓工人「阿謙」，很快便察覺形勢有異，懷疑兩名同事在沙井內出事。只有數個月渠務工作經驗的阿俊，隨即進入沙井，希望拯救同事，但被年資約兩年的阿謙制止及叫回地面。

阿謙其後親自落井查探，消息人士稱，他入井一分多鐘，曾觸碰到阿威的手，惟疑因吸入硫化氫不適而無力救起對方，唯有先行返回地面，再向他人求助。

案發後勞工處人員到現場視察。（翁鈺輝攝）

救援人員其後到場，在沙井內救出阿賢與阿威，惜兩人送院後告不治；而一度入井嘗試救人不果的阿俊和阿謙，折返地面後亦感不適，獲送院治理。

消息指，保住性命的阿俊和阿謙入院後均有氣促。入井時間較短的阿俊疑「斷片」，失去對事發經過的記憶，幸他經治療後情況穩定，其後已經出院。至於阿謙疑因入井時間較長，仍需用氧氣協助呼吸，繼續在醫院留醫，情況嚴重；他更自責未能救回同事，情緒較為激動。

警方於4月23日返回事發現場，有工人打開渠蓋讓探員調查。（左朗星攝）

警方於4月22日深夜11時59分接報，指4名男工人在源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程時懷疑受傷。救援人員接報趕至現場後，先在地面發現一名工人受傷清醒，另一工人則在接近渠口位置、仍有些微知覺，立即將兩人送院救治。消防潛水員亦進入沙井，發現另外兩名工人被困在4米深的井底，將兩人救回地面，惟他們已無呼吸脈搏，即場接受心外壓急救，送院搶救後惜告不治。

現場正進行渠務外判工程，當時有6名工人在源禾遊樂場內一個渠口位工作。據知，工人出事時，井內突然傳出濃烈氣味，相信為沼氣。警方經初步調查後，相信死傷者在場進行工程期間，吸入硫化氫不適，其中姓郭（26歲）及姓李（34歲）男工人送院後惜告不治，姓黃（23歲）及姓葉（35歲）男工人則清醒被送院救治。案件列作「工業意外」處理。

警方重案組接手調查，將涉事工程公司車輛及用具帶走。（羅敏妍攝）

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