澄碧邨命案｜女住戶半夜聞兩巨響　起床揭遇竊﹕治安令我哋好擔心

向來環境清幽、與世隔絕的「隱世孤島」大嶼山澄碧邨，今日（5月1日）不太和平，先後揭發一宗屍體發現案及兩宗爆竊案件，居民人心惶惶。單位被爆竊的女戶主余太表示，半夜時份曾聽到兩聲「呯」、「呯」巨響，惟屋苑近期多外勞，常有噪音，且昨晚雷雨交加，故不以為然，詎料今晨起床時卻驚揭單位遇竊，幸只被偷去數千元現金，數目不大。她指過去數個月屋苑已有多宗爆竊案，自己單位亦有物件被人毀壞，為此她已加裝閉路電視，但尚未連接好手機應用程式，沒料到竟會被爆竊，她坦言﹕「治安而家係令到我哋好worried，都擔心」。



澄碧邨3座地下單位的女住戶報警，指單位窗戶被撬開，數千元現金、一張信用卡被人偷走。（羅日昇攝）

余太指出，於半夜時分，曾聽到兩聲「呯」、「呯」巨響，惟近期屋苑多外勞出入，時有外勞用手推車搬運物件傳出聲響，且不時有人吵鬧，加上昨晚行雷閃電，令她一時鬆懈。

直至今晨近7時，她起床後，發現落地玻璃門被人撬過，屋內有搜掠痕跡，廚櫃被賊人打開，而手袋及銀包被人打開攤放在檯面，銀包內數千元不翼而飛，而零錢包亦有約百元零錢被偷走，於是報警求助。

她指出，過去數個月屋苑治安明顯較差，同座樓上單位幾月前曾遇竊，她於兩個月前亦曾因擺設裝飾公仔被人毀壞而報警。而被租用作外勞中央廚房及辦公室的第8座，早前亦發生爆竊案件，夾萬內約70萬元現金不翼而飛。有見及此，不少住戶加強單位保安，安裝了閉路電視。