海防道劫案｜劫匪專吼千萬名錶櫃　負責人親述經過﹕被指嚇唔好郁

尖沙咀海防道近漢口道的鐘錶珠寶店「名人站」，今日（7日）中午遭匪徒闖入行劫，但警方早已接獲情報在附近埋伏監視，當場拘捕5名非華裔男疑犯。名人站負責人陳先生6年內兩度親歷劫案，對上一次在2018年，賊人有逾分鐘時間掠劫，店舖終損失2310萬名錶；而今次劫案，幸有警方迅即到場制服劫匪。他憶述今日劫案經過，指5名蒙面匪徒分別持錘及刀入店指嚇職員，著他們「唔好郁」，有職員嚇至蹲下，匪徒扑飾櫃時已令警鐘自動響起，蒙面警員隨即在10秒內衝入店內，拔槍喝令匪徒跪下及丟下武器，終成功制服劫匪。他稱滿意警方的行動部署，形容警方「幫我哋守住咗呢一次」。



尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，警方調查後，職員在場善後。（梁偉權攝）

陳先生憶述案發時店內沒有顧客，但有十多名職員，單計賣錶一邊已有8、9個同事在場。5名蒙面賊人闖入店內，當中3人持錘、兩人持刀指嚇職員，要求他們退到其中一邊、「唔好郁」，部分女職員受驚，亦有一兩名同事當場蹲下。劫匪入店後「專吼」兩個放有百達翡麗（Patek Philippe）和勞力士名錶的飾櫃，企圖扑爆玻璃時警鐘隨即自動響起，飾櫃被打到「裂晒但未傷到入面」。陳先生補充，相信該兩個飾櫃內的名錶價值逾千萬元。

尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，當時在場的店舖負責人陳先生親述事發經過。（梁偉權攝）

匪徒闖入店舖後，蒙面及戴口罩的警員已在10秒內趕到，人手多過匪徒，當中有4至5名警員拔槍戒備。探員又喝令劫匪跪下及丟下武器，匪徒「完全無反抗，一見到（警察）已經係丟低嘢」。店方經初步點算，沒有貨物損失，員工亦沒有受傷，「最緊要人無事」。陳先生稱近期未見有可疑人在店外出現，但相信賊人其實曾經「踩線」，只是店員未有察覺。

遇劫名人站分店在上址開業已十多年，除今次劫案外，陳先生亦親歷2018年的另一次劫案，當時店舖被劫去多隻總值達2,310萬元的名錶。陳指當年賊人「有成分鐘時間打爛咗（飾櫃）之後，再掃埋啲嘢、再走埋上車」逃走，而當年尚有客人在店內，幸店內有閣樓可讓他們暫避。至於今次案發時，劫匪相信已經「被警方mark（鎖定）住咗，一入嚟幾秒鐘，佢（警察）隨即就入嚟制服佢哋」。

尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，警方調查後，職員在場善後。（梁偉權攝）

陳先生稱警方今午調查時，曾表示店舖保安已「做到足」，但他相信店方亦會再想辦法進一步加強保安。對於警方表示事前已接獲有關劫案的線報，並派員在附近埋伏，陳先生稱滿意警方部署，「佢幫我哋守住咗呢一次」。他又指覺得劫匪「好傻」，「估唔到仲有人咁樣搶錶」，因為每隻錶都有其編號可供追查，除非賊人有渠道賣賊贓，否則「我真係唔知佢地點甩手，又唔係現金嚟」。

一名男子被黑布蒙頭、反鎖及戴上手套離開。（翁鈺輝攝）

+ 2

+ 7

案發於今日中午約11時55分，5名匪徒闖入尖沙咀海防道「名人站」企圖行劫，途人見狀報警。本身接獲情報提早在場埋伏的探員，亦發現匪徒駕乘私家車到達珠寶店外，停留8至10秒，然後蒙着面落車，探員隨即現身採取拘捕行動。據知，當時店內有多名店員，他們驚見匪徒闖入時受驚，未敢上前制止，而匪徒隨即以鐵錘敲打飾櫃，當探員入店內時，他們仍未得手。探員一度拔槍戒備，最終徒手制服劫匪。店內兩個分別1.5米乘0.5米及1米乘1米的玻璃展櫃損毀。5名被捕非華裔疑犯年齡介乎23至35歲，涉嫌行劫被捕，正被扣查，案件交由西九龍總區重案組第三組跟進。

▼5月7日尖沙咀海防道鐘錶珠寶店劫案現場▼



珠寶店內地下遺有一個鐵錘。（翁鈺輝攝）