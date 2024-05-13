葵芳邨照顧者悲歌｜58歲婦攬智障子燒炭亡　女死者為城巴站長

葵芳邨今午（13日）發生涉及照顧者的倫常慘劇，一名58歲媽媽疑不堪患病、工作及照顧壓力，攜32歲中度智障兒子燒炭，雙雙不治。消息稱，女死者為城巴員工；城巴企業傳訊及市務部發言人證實，城巴今日得悉公司一名女站長離世，對事件深表難過，向其親友致以深切慰問，並會為其親友提供適切協助。

消息稱，女死者生前在北角上班，其同事表示，她已任職超過25年，平日負責早更工作，早上約6時開工，約下午2時下班。



葵芳邨病母憂無力照顧中度智障兒，雙雙燒炭身亡，警員到場調查。（讀者提供）

案發於今日（13日）上午11時56分，58歲女死者的胞姊登門造訪，惟無人應門，揭發妹妹與姨甥燒炭身亡。據了解，女死者20多年前離異，與32歲中度智障兒子相依為命。消息稱，她疑患上心臟病、亦曾透露工作不開心，加上擔心無力照顧智障兒，留遺書尋短。

社會福利署回覆時指，署方非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過。兩名死者並非社署社工的跟進個案。當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。

葵芳邨發生倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在葵芳邨葵仁樓寓所內燒炭自殺，雙雙斃命。法醫到場初步檢驗兩名死者的遺體，警方鑑證科人員亦到場蒐證。（林振華攝）

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