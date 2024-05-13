葵芳邨照顧者悲歌｜婦攬智障子同死　組織籲政府以家庭為本施援

葵芳邨今日（13日）揭發涉及照顧者的倫常慘劇，照料32歲中度智障兒子多年的59歲媽媽，疑不堪患病、工作及照顧壓力，攬子燒炭，雙雙不治。有協助智障人士的組織指，智障人士成年畢業後，便要排隊輪候宿舍及社區設施，其中輪候宿舍平均時間長達十多年，建議政府以「家庭為本」，循個別支援、社區設施及經濟津貼提供協助；同時，呼籲照顧者如感力有不逮，應盡快尋求協助。



葵芳邨今日（13日）揭發生倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在葵仁樓寓所內燒炭，雙雙斃命。法醫到場初步檢驗兩名死者的遺體，警方鑑證科人員亦到場蒐證。（林振華攝）

嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇稱，中度智障人士的智商約在40左右，即使年屆32歲，心智年齡其實不足10歲，甚至只有4、5歲，故長期照顧下除時壓力「爆煲」。所以照顧者當發現自己能力下降、健康變差時，即使好愛鍚對方，亦要學懂放手，「就算唔捨得，都要交畀其他人」，或向他人尋求協助或輔導。

一般來說，智障人士成年畢業後，便要排隊輪候宿舍及社區設施，宿舍平均輪候時間長達十多年，日間社區設施如庇護工場、展能中心等則較快。黎沛薇認為，政府近年已重視相關問題，增設專線、網站等資訊，她建議政府應以「家庭為本」，例如新成立的「支援特殊學校離校生專隊」，最長只照顧至離校後18至24個月，不應一刀切，應針對不同個案提供及時支援；其次可留意日間設施等社區支援是否足夠；亦可提供經濟援助，例如外傭津貼等，請人照顧，減輕負擔。

香港弱智人士家長聯會前主席盧鄭玉珍則指，會方不定時會收到照顧者的求助，通常可提供心理及情緒輔導，現時全港十多個智障人士組織亦會定期開會，呼籲照顧者應「及早出聲，唔好轉牛角尖」，家人多關心，鄰里多留意。政府可加強留意有智障人士的「隱蔽家庭」，避免有家庭沒有求助而引致慘劇。

葵芳邨婦人憂無力照顧中度智障兒，雙雙燒炭身亡，警員到場調查。（讀者提供）

案發於今日（13日）上午11時56分，59歲女死者的胞妹登門造訪，惟無人應門，揭發姊姊與姨甥燒炭身亡。據了解，女死者20多年前離異，與32歲中度智障兒子相依為命。消息稱，她疑患心臟病、亦曾透露工作不開心，加上擔心無力照顧智障兒，留遺書尋短。

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