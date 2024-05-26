旺角男捱撞夾欄｜困九巴與鐵欄20分鐘　同一路口凌晨發生兩死車禍

旺角發生驚險車禍。今（26日）午約5時34分，一輛1A九巴沿彌敦道行駛，途至亞皆老街交界十字路口左轉期間，撞倒一名站於轉角位的男子。傷者被夾於巴士與鐵欄之間，狀甚痛苦，最後由消防員鋸欄救出，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，他送院時目光呆滯，幸仍清醒。消息稱，事主被夾20分鐘獲救；車長事後在場助查，警方現正調查意外原因；受車禍影響，現場交通受阻。



同一十字路口，於今日凌晨曾發生兩死3傷車禍。一輛的士與一輛電單車相撞，電單車男司機及女乘客拋出車外，飛墮行人路及銀行門口，送院後同告不治。

男傷者被困於巴士與鐵欄之間。（網上圖片）

九巴回覆《香港01》查詢表示，今午5時許，一輛往中秀茂坪的1A線巴士，駛至彌敦道左轉亞皆老街時，與一名站在行人路鐵欄外馬路的男子發生交通事故，男子已送院治理。九巴已派員慰問傷者，並會配合警方調查。

另外，涉事位置於2017年，曾發生幾乎一模一樣的意外。2017年11月1日下午4時許，一輛城巴駛至上址左轉時，撞倒當時18歲、站在鐵欄旁的內地女遊客，其右腳被輾過，最後需要截肢。車長其後承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，被判囚11個月，停牌兩年。

男傷者送院時目光呆滯，幸仍清醒。（王譯揚攝）