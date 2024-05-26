旺角男捱撞夾欄｜2017年同一地點翻版　內地少女遭城巴輾腳須截肢

旺角彌敦道及亞皆老街交界，繼今日（26日）凌晨發生兩死3傷奪命車禍後，下午又發生交通意外；一名男子被左轉九巴撞倒，夾於車身與鐵欄20分鐘才獲救。意外猶如2017年同一地點車禍「翻版」，時年18歲內地女遊客站於鐵欄旁等朋友時，不幸被左轉城巴撞倒，右腳慘遭輾過，最終要截肢。車長承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，被判囚11個月，停牌兩年。由於該處意外頻生，已被列為「交通黑點」。



2017年意外中，女事主黃曉儀右腳被輾過，最後要截肢。（資料圖片）

2017年11月1日下午4時許，18歲內地女遊客黃曉儀攜同行李箱，偕友人在上址等候橫過彌敦道，因行人眾多，她與朋友並排站於轉角處行人路邊的欄杆之外。當交通燈轉綠時，一輛A21城巴由彌敦道左轉入亞皆老街，女事主放開行李箱欲後退，但受後方欄杆所擋，最終被巴士撞倒，右腳被輾過。

城巴車長得悉意外後，即停車查看女事主傷勢及報警。惟事主右下肢嚴重重創壓傷、右足踝骨折及血液流動不隱，要做右邊膝下截肢手術。當時47歲姓廖城巴車長，其後承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，2019年2月13日於區域法院被判囚11個月，停牌兩年。

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法官判刑時指出，司機及行人雙方皆有責任，當時涉案的亞皆老街有達4條行車線，被告廖淦泓在駕駛巴士左轉時應有足夠空位。法官又指，雖然不能否認事主站在欄杆外等候屬危險行為，且若事主沒站在欄杆外或不會被撞到，但被告在左轉巴士時過於貼近行人路，又沒確保行人安全才會釀成意外。

▼ 今日（5月26日）旺角男子捱九巴撞夾欄 ▼



男傷者被夾於巴士與鐵欄之間。（facebook / 馬路的事 (即時交通資訊台)）