六四｜王婆婆街頭嗌支聯會五大綱領口號　涉違23條煽動意圖罪

昨日（6月4日）是六四事件35周年，亦《基本法》23條的《維護國家安全條例》通過後首個六四。警方在銅鑼灣及維園一帶部署大批警力，不時截查可疑人士。截至昨晚11時半，警方在港島銅鑼灣及北角拘捕2男2女，年齡介乎23至69歲，包括有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤，她涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。



翻查網上直播片段，當時王婆婆身穿黑衫黑褲，手持一束鮮花，在銅鑼灣怡和街頭邊行邊高呼支聯會五大綱領的口號，包括「平反六四」、「追究屠城責任」、「結束一黨專政」、「釋放民運人士」、「建設民主中國」、「人民不會忘記」及「五大綱領，缺一不可」等口號。未幾數十名警員趕抵現場，開咪要求王婆婆停止再叫口號，並警告她有機會違反《維護國家安全條例》的煽動意圖罪，最終將其拘捕。



王婆婆昨日在街頭嗌支聯會五大綱領口號，涉違23條煽動意圖罪。（資料圖片）

身穿哲古華拉上衣男子涉襲擊保安員被捕

一名身穿哲古華拉黑色上衣的男子涉襲擊保安員被捕。（梁鵬威攝）

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另有一名23歲男子昨午在興發街一公園內懷疑襲擊2名保安員，涉嫌「普通襲擊」被捕。現場消息指，當時該名身穿哲古華拉黑色上衣的男子打算進入維園家鄉市集嘉年華，惟安檢時被多名保安包圍，其後被抬到一個藍色帳篷。經警方搜身後，押上警車帶走。據知，被捕男子已獲准保釋，7月初要到北角警署警方報到。

法庭旁聽常客「姨婆」被捕

昨晚，再有一名24歲姓霍男子及一名69歲姓林女子在怡和街公眾地方形跡可疑，警員上前截查期間，該名男子懷疑襲擊2名警務人員，2人分別涉嫌襲擊警務人員及在公眾地方行為不檢被捕。據悉，69歲被捕女子是人稱「姨婆」的法庭旁聽常客。二人其後在律敦治醫院留院。

此外，現場另有3男2女年齡介乎27至88歲，因涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，他們其後全部獲准離開。

六四事件35周年，警方在銅鑼灣及維園部署大批警力