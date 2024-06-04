六四｜老翁持悼念紙牌站銅鑼灣街頭　數人被帶上警車

撰文：潘耀昇 馮子健 鄧宇詩
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今日（4日）是六四事件35周年，銅鑼灣警力加強，出動「劍齒虎」裝甲車。一名老翁在崇光百貨對開手持「悼64」紙牌標語，警員警告他涉嫌干犯公眾地方行為不檢罪，之後將他帶上警車。截至下午6時，警方在銅鑼灣至少帶走4人。《香港01》正向警方查詢。

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銅鑼灣老翁持悼念紙牌站街頭　警方：公眾地方行為不檢

下午3時許，銅鑼灣崇光百貨對開，有大批警員巡邏。期間，一名老翁手持「悼64」紙牌標語，站在崇光百貨對開。

現場警員隨即走近老翁，持手咪廣播指向他發出警告，「你而家嘅行為已經係擾亂緊公眾秩序，已經構成罪行，就係公眾地方行為不檢，我而家警告你立即停止，否則我會將你拘捕。」說罷老翁收起手上的紙牌標語入環保袋，警員圍起橙帶，為老翁搜身，之後將他帶上警車。

「王婆婆」叫口號被帶上警車

有「王婆婆」之稱的王鳳瑤，下午3時許同樣現身銅鑼灣崇光百貨對開，他手持花束，高叫口號「平反」等口號，警員將她帶上警車。

下午約5時半，一名身穿白衣的女子在崇光百貨對開被警員截查，及後被帶上警車。

▼6月4日，主責國家安全的警務處副處長簡啟恩與國安處處長江學禮到維園▼

警務處副處長簡啟恩、國安處處長江學禮到維園

維園警方亦明顯加強，主責國家安全的警務處副處長簡啟恩，以及國安處處長江學禮到維園巡視。

維園一男子被抬走　帶上警車

下午6時半左右，一名身穿黑衣男子被警員截停帶入帳篷，約15分鐘後被帶上警車。現場消息說，當時男子打算進入維園家鄉市集嘉年華，惟安檢時被保安包圍。

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