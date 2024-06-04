六四｜警方晚上維園銅鑼灣再帶走數人　有人開啟手機燈被要求離開

今日（4日)是1989年六四事件35周年，警方在銅鑼灣及維園加強警力。維園再沒有燭光集會，有人獨自在噴水池旁，開啟手機燈短暫悼念10分鐘，警員隨後拉起橙帶查問，要求他離開維園；另有青年點燃蠟燭一兩分鐘，即被警員帶走送離。



銅鑼灣SOGO崇光百貨外晚上有大批市民聚集，在場的警員及警車也增多，有數名穿上黑色上衣人士被警員截查，並帶上警車帶離現場。



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維園再沒有燭光集會。晚上一名男子坐在維園近銅鑼灣入口長櫈上，開了一下手機燈，警方隨即拉起橙帶，隨後放行。另一市民楊先生在維園近銅鑼灣入口噴水池亮起手機近10分鐘，其後康文署職員警告他指，此舉動引起記者圍觀，警員隨後拉起橙帶查問，要求他離開維園。

另有兩名男子點燃蠟燭一兩分鐘後，數名警員到來，即拉起橙帶圍封。其中一名男子Thomas表示，警方要求他們熄掉蠟燭，他問「可唔可以唔熄」，警方回稱「危險」，他表示早預計會被阻止。

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歐盟駐港澳辦事處政治、新聞和信息部主任Matthias Kaufmann和德國、荷蘭駐港領使館人員晚上到維園視察，其後離開，期間有傳媒追訪，數名警員跟隨。據在場人士指，法國及比利時領事館也有人員到銅鑼灣了解。

在中環的美國駐港總領事館，一如過往幾年在窗台燃點燭光。