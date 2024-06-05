23條首案｜「小彤群抽會」煽動案鄒幸彤舅父等7人保釋　鄒續還押

警務處國家安全處5月28日首次引用《基本法》23條訂立的《維護國家安全條例》，拘捕前支聯會副主席鄒幸彤及其他6人，指涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」；至前日（3日）以同一條罪名再拘捕一名62歲男子，據悉為鄒幸彤舅父，警方今日（5日）表示他現已獲准保釋候查。除了鄒幸彤繼續還押大欖女懲教所，其餘7名被捕人現已獲准保釋候查。



六四事件35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等8人涉嫌干犯煽動意圖罪被捕。香港警務處國家安全處前日（3日）於沙田區以「煽動意圖的相關罪行」拘捕一名62歲男子，他現已獲准保釋候查。

鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴、社民連義工李盈姿、前支聯會常委劉家儀和關振邦，以及前支聯會常委關振邦妻子潘幼翠早前先後被捕，已獲准保釋。鄒幸彤因涉及其他案件，將繼續還柙由懲教署看管。

警方指出一名正在還押中的女子，透過至少7名被捕人，由2024年4月開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。調查亦顯示其中一名53歲被捕女子於網上訂閱平台以金錢資助逃犯羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。