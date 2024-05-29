23條首案｜鄒幸彤帖文憶六四提支聯會綱領　湯家驊：純悼念不違法

六四事件35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等6人涉嫌干犯煽動意圖罪被捕，利用「敏感日子」在Facebook專頁「小彤群抽會」持續發布涉嫌具煽動意圖的帖文。翻查專頁，上月底起每日有一篇鄒幸彤對六四的感受和經歷，包括去六四晚會、辦六四展覽、加入支聯會等，曾提及支聯會「五大綱領」。



行政會議成員、資深大律師湯家驊說，重提「五大綱領」是否違法要視乎有否煽動意圖，但要符合煽動定罪元素並不容易，「如果淨係去回憶，或者去悼念，或者係我今日想做乜嘢，唔覺得有增加仇恨、憎恨嘅效果」，強調普通常識都會判斷到，「一般人睇到都覺得『嘩有冇搞錯講啲咁嘅嘢，即係去煽動仇恨啫』，你有咁嘅目的去煽動仇恨，咁先入罪」，相信光明正大不會觸及犯罪，過份憂慮只會引起太多杯弓蛇影。



警方國安處昨天（28日）首次以《維護國家安全條例》拘捕鄒幸彤（左二）等6人涉嫌違反煽動罪。消息指，被捕的亦包括鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴（左一）、前支聯會常委劉家儀（左三）和關振邦（左四）、社民連義工李盈姿。（香港01製圖）

鄒幸彤母女、兩名前支聯會常委被捕 涉「小彤群抽會」煽動帖文

23條立法後，警方國安處昨天（28日）首次以《維護國家安全條例》拘捕鄒幸彤等6人涉嫌違反煽動罪。消息指，被捕的亦包括鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴、前支聯會常委劉家儀和關振邦、社民連義工李盈姿，他們被指利用「敏感日子」持續在Facebook專頁「小彤群抽會」發布煽動帖文。

鄧炳強：「敏感日子」不重要 涉煽動言辭非簡單批評

保安局局長鄧炳強沒正面回應「敏感日子」是否6月4日，他說日子並不重要，希望市民看清被捕人並非簡單批評政府，而是透過發布煽動言辭，借敏感日子煽動憎恨特區政府、中央政府、以至司法機構。

「小彤群抽會」Facebook社交平台專頁。（Facebook截圖）

「小彤群抽會」記錄鄒幸彤六四感受 曾提及支聯會「五大綱領」

翻查「小彤群抽會」專頁，由4月30日起每天刊登一篇帖文，發表鄒幸彤對六四的感受和經歷，至被捕的昨天(28日)共有28篇。專頁有4500多個讚好，7000多個追蹤。

內容以回憶記錄為主，鄒幸彤由自小跟隨母親去六四晚會，談到小學坐校巴想起歌曲《血染的風釆》，到讀大學時辦六四展覽，到後來加入支聯會有份籌辦晚會，看到台下燭光的感受，以至採訪民運人士等都有涉獵。除了個人感受，亦有引述「天安門母親」2006年發起「玫瑰呼喚」行動爭取自由悼念。

部分帖文附有「背景資料」，當中提及支聯會「五大綱領」，包括「平反八九民運」、「結束一黨專政」的字眼。每篇帖文下都有一段邀請公眾「書寫歷史」，提供電郵讓人發表，亦有人留言表達對鄒幸彤的支持。

湯家驊認為。（資料圖片/黃浩謙攝）

湯家驊：回憶、悼念六四不會引起憎恨違法 過慮只會杯弓蛇影

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》訪問時說，有翻看「小彤群抽會」專貢，不評論有否涉及煽動成份，因為案件已進入有關程序，不適宜公開討論有否具足夠證據檢控，加上目前披露的資料不多，「你而家所知嘅可能係小部分，判斷未必正確」，背後可能有其他證據。

被問到在社交平台悼念六四，並涉及「平反」的字眼是否違法，湯家驊說難以一概而論，如果發表一些攻擊中央的言論，要視乎是否理想討論、批評，抑或純粹製造仇恨，「如果真係好驚，咁咪唔好觸及呢啲議題。」

他說，案件如果造成社會擔憂便太誇張，「如果真係要犯法其實唔係咁易，一般人睇到都覺得『嘩有冇搞錯講啲咁嘅嘢，即係去煽動仇恨啫』，你而有咁嘅目的去煽動仇恨，咁先入罪」，相信一般人不會觸及犯罪，過份憂慮只會引起太多杯弓蛇影，「如果你為人光明正大，從來都唔會有一個製造仇恨嘅目的，你係唔會犯法嘅。」

如果淨係去回憶，或者去悼念，或者係我今日想做乜嘢，呢啲一般人普通常識去評論，都唔覺得有增加仇恨、憎恨嘅效果。既然無，咪沒犯罪囉，根本都唔需要考慮有冇意圖。 資深大律師湯家驊

湯家驊說，一般人透過普通常識都知道有否引起憎恨效果，「如果你睇到嗰啲言論，睇唔到有咁嘅效果呢，即係無犯罪嘅可能性啦」，其次是犯罪意圖，他承認要符合這定罪元素比較主觀，但法庭會根據周邊環境去推判有否意圖，「普通人比較難界定」，但如果兩項定罪元素都不能達至毫無疑點，便罪名不成立。

提支聯會「五大綱領」會否違法？湯家驊：視乎意圖

被問到如果提及支聯會「五大綱領」會否違法，湯家驊沒正面回應，只是重申一般人可以用普通常識判斷，如果某些言論一般人看來會引起增加仇恨或者憎恨，下一步要視乎有否意圖，「意圖唔可以擺落袋，唔係實物，要有法官準則去判斷」，包括當事人過往的言行表現。