六四︱警港島拘4人　23歲男及涉違23條王婆婆保釋　另兩人續扣查

昨日（4日）是六四事件35周年，警方在銅鑼灣及維園加強警力，截至昨晚11時半，警方在港島灣仔及北角共拘捕2男2女，年齡介乎23至69歲，包括68歲有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤。警方今日（5日）表示，該名68歲女子現已獲准保釋。另外一名涉嫌襲擊2名保安員的23歲男子亦已獲准保釋；餘下一名24歲姓霍男子及一名69歲姓林女子則正被扣留調查。



昨日是（6月4日）六四事件35周年，亦《基本法》23條的《維護國家安全條例》通過後首個六四，警方在銅鑼灣拘捕4人，包括有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤，指她涉嫌違反基本法23條的煽動意圖罪。（有線新聞片段）

一名身穿哲古華拉黑色上衣的男子涉襲擊保安員被捕。（梁鵬威攝）

警方昨日稱，一名68歲女子昨午在灣仔區怡和街公眾地方叫口號，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」被捕，據悉被捕人為「王婆婆」；一名24歲姓霍男子及一名69歲姓林女子昨晚在怡和街公眾地方形跡可疑，警員上前截查期間，該名男子懷疑襲擊2名警務人員，2人分別涉嫌襲擊警務人員及在公眾地方行為不檢被捕；另有一名23歲男子昨午在興發街公園內懷疑襲擊2名保安員，涉嫌「普通襲擊」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

翻查網上直播片段，當時王婆婆身穿黑衫黑褲，手持一束鮮花，在銅鑼灣怡和街邊行邊高呼支聯會五大綱領的口號，包括「平反六四」、「追究屠城責任」、「結束一黨專政」、「釋放民運人士」、「建設民主中國」、「人民不會忘記」及「五大綱領，缺一不可」等口號。未幾數十名警員趕抵現場，開咪要求王婆婆停止再叫口號，並警告她有機會違反《維護國家安全條例》的煽動意圖罪，最終將其拘捕。

▼六四事件35周年警方在銅鑼灣及維園部署大批警力▼

