山景邨企圖謀殺｜鄰居稱涉事單位平日開門通風　惟事發前提早關門

屯門山景邨景安樓發生企圖謀殺案。昨日（26日）早上一名43歲姓黃男子，疑受財務問題所困，疑迷暈44歲妻子與3名僅13、15歲及16歲的女兒，並在住所點燃一盆炭後離去，幸其妻醒來及時揭發逃過一劫；警方即日以涉嫌「企圖謀殺」拘捕該名姓黃男子。



今日（27日）《香港01》記者重返現場，事主鄰居向記者表示，與該對夫婦為點頭之交，指二人平日較為文靜，他與女戶主較熟稔，男戶主則為沈默寡言。據他了解，夫婦二人均有工作，指女戶主從事鐘點。至於戶主3名女兒皆就讀同一間中學，鄰居形容3人乖巧，平日會互相打招呼。此外，鄰居憶述，平時涉事單位會打開少少門以作通風，但事發前晚上9時許就關門，比平時較早。今日早上，居住在同一個屋邨的女戶主母親曾到訪，逗留一段時間便離開，估計前來餵貓。

鄰居憶述，平時涉事單位會打開少少門以作通風，但事發前晚上9時許就關門，比平時較早。

據了解，涉事單位女戶主4母女前晚（25日）吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意。其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。幸最終女戶主醒過來，發現廚房的鋅盆有被水浸住燒過的炭她和3名女兒也感到頭暈，於是報警，稍後由救護車送往屯門醫院治理，各人均清醒，至中午時分，4人先後被轉送到東區醫院繼續治理，現時情況穩定。警方會調查被捕人是否曾向她們落藥。

警員封鎖單位調查。

昨日警方就案件召開記者會，屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，經調查後相信黃男因生意周轉問題，受到經濟壓力，因而想與家人尋短；警方翻查閉路電視及分析後，相信黃男匿藏於西九龍區，遂動用大量資源搜捕，於昨日傍晚在旺角一間賓館拘捕黃男，他會被通宵扣查。

社會福利署回覆《香港01》查詢時表示，涉事家庭並非社署社工的跟進個案。四名傷者現正留院，社署社工已即時聯絡他們，並會按其福利需要提供適切援助。