將軍澳綁架｜網傳疑犯TG聯絡　各平台急刪文　警﹕無影響調查進度

將軍澳昨午（3日）發生駭人聽聞的綁架案件，多幅與案件相關的圖片，包括男童被綁走時的閉路電視截圖、寫有疑犯TG（Telegram）聯絡方法的簡體字勒索紙、家人與疑犯的對話內容等，在警方尚未偵破案件救出男童前，已於昨日深夜在多個網上討論區、社交平台廣泛流傳，更有網民懷疑曾嘗試透過TG聯絡疑犯。



警方今日（4日）在男童安全獲救及拘捕兩女後，召開記者會交代事件，指網上流通的資訊，並未有影響警方調查工作及進度，警方之後會專注調查兩名疑犯，以搜集更多證實作檢控。

網上討論區「連登」曾有帖文轉發多張案件的照片，當中包括疑犯的勒索紙條，上面有疑犯的TG聯絡方法。及後管理員將部分圖片刪去，最後再關閉帖文，待警方救出男童後，才重新開放帖文。（連登截圖）

昨日晚上，網民發現網上討論區「連登」、「香港討論區」以及facebook群組「將軍澳主場」等，均有人轉發與綁架案相關的照片，當中展示了疑犯TG聯絡方法。有網民質疑事件真偽，亦擔心披露有關資訊會影響警方調查工作，甚至會危及被擄走的男童。直至深夜將近凌晨時分，各平台的管理員先後將有關貼文刪除或下架。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌交代案情。（陳浩然攝）

負責調查案件的有組織罪案及三合會調查科（O記）總警司關競斌交代案情時表示，現今是資訊流通的時代，網上平台平日會流傳不同的資訊，例如尋人、尋物等資資訊，在網上尋求他人協助，亦有不少熱心市民提供資訊。他留意到此案件亦有相關資訊在網上流傳，但這些資訊並沒有影響警方的調查工作及進度。

連登管理員事後有在平台上，交代關閉帖文的決定。（連登截圖）

連登管理員事後有在平台上，交代關閉帖文的決定，指出有關主題被發布時，仍是未經證實消息。但開設後數個小時後，有確實消息指該事件屬實。管理團隊經考慮後以免衍生其他悲劇，基於人道考慮，決定介入處理。

他們先行局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，讓部分會員知道管理員正關注事件。經觀察後，管理員決定暫時隱藏該主題，及於期後數小時內隱藏曝露太多敏感資訊之留言，並暫時將幾位滋事會員禁言一天。由於事件已暫時告一段落，所有被隱藏的留言已被恢復，被禁言會員已被解禁。

將軍澳3歲男童在將軍澳廣場被擄走，其中一名女疑犯今午（4日）黑布蒙頭送院。（梁偉權攝）

持雙程證女疑犯由救護車送往將軍澳醫院後，傍晚被押走。（梁偉權攝）

3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。（鄭嘉惠攝）

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。