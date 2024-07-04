將軍澳綁架案｜大批警員在天晉附近一帶搜索 PTU在石灘一字排開
撰文：凌逸德
出版：更新：
一名3歲男童昨日（3日）在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參於附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）作為贖金。警方今日（4日）清晨極速救出肉參，拘捕兩人。事件震驚全港，大批警員今午（4日）在將軍澳一帶搜索。
現場可見，多名「藍帽子」機動部隊（PTU）人員，在天晉對開、至善街一帶及附近海濱公園作地氈式搜索，至少18名警員於石灘上一字排開，亦有人員在岸邊俯瞰石灘。
消息稱，警方昨（3日）午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。有組織罪案及三合會調查科（O記）接手調查後，警方今日（4日）清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，拘捕兩人。
其中一名被捕女疑犯，被扣留於將軍澳警署，今午2時許由救護車送往將軍澳醫院。她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院。
+4
昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；另有圖片顯示警員在場調查，有一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣、「下載Telegram」以聯絡一個帳號。
最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。
將軍澳三歲童昨午遭綁匪手巾掩嘴擄走 O記今清晨救回肉參拘兩人將軍澳綁架案｜3歲男童被綁架 消息：藏參地點疑為天晉將軍澳綁架案｜區內人心惶惶 家長即時購BB車妥善看管子女將軍澳綁架案｜目擊者睹兩姐弟遊樂場玩耍 姐稱弟被捉走哭尋下落將軍澳綁架案｜女疑犯黑布蒙頭 O記探員押解下送院