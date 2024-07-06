打擊黑的︱警推「的士大使」較首季投訴減近半成　聯業界延續計劃

警方中區警區自4月5日起在蘭桂坊試行「蘭桂坊的士大使計劃」，為期3個月。計劃成效顯著，推行至7月初已協助超過1.1萬名市民及遊客乘搭的士。有見及此，警方與的士業議會再合作，延續「蘭桂坊的士大使計劃」，希望讓更多旅客及本地乘客受惠，進一步打擊濫收車資或拒載等非法行為。



對比2024年第一季，2024年第二季在蘭桂坊一帶與的士相關的投訴大幅減少45%，警方在針對性的執法行動中共發出超過450張定額罰款告票及拘捕1人。



警方將延續「蘭桂坊的士大使計劃」。（警方提供）

計劃試行的3個月期間，在的士大使的協助下，加上業界配合即時動員司機提供充足供應，有效疏導在蘭桂坊消遣後的乘客。同時，的士大使精通中英語，可以有效協助旅客及本地乘客掌握正確車資的資料，並加強乘客與的士司機的溝通，減少因言語不通而引起誤會，大大增加乘客在區內乘搭的士的安全感。此計劃對不法的士司機帶來阻嚇作用，加上警方在蘭桂坊部署的執法行動，蘭桂坊一帶的士冚旗兜客情況明顯減少。

警方表示，2024年第二季在蘭桂坊一帶與的士相關的投訴大幅減少45%。（警方提供）

其中﹐因應內地五一黃金周長假期有大量內地旅客訪港，中區警區進一步將「的士大使計劃」推展至花園道纜車站和山頂廣場纜車站。在內地勞動節黃金周5天期間，的士大使共協助近3400名乘客在兩個地方使用的士服務。

警方會繼續因應實際情況在纜車站適時安排的士大使，並已建議相關政府部門參考「的士大使計劃」，根據各地區特色，研究會否將計劃推展至其他旅遊熱點。

「的士大使計劃」的試行期於7月初屆滿，的士業界、區內各持份者及乘客等均對「的士大使計劃」的成效表達十分正面的反饋。在的士業議會的支持下，有關計劃將會繼續推行，以持續改善的士服務質素及打擊濫收車資或拒載等非法行為。

的士業議會副主席伍海山表示，的士業界全力支持「的士大使計劃」，並有決心與警方及相關持份者共同打擊不法的士司機，提升的士服務質素及保障乘客權益。