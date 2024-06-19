打擊黑的｜警方執法多涉濫收車資或揀客　過去五年定罪率達100%

有的士業界人士指「黑的」是的士業界小部分害群之馬，濫收車資及揀客等違法行為引起市民和旅客不滿，並影響香港聲譽；根據警方數字，過去五年，警方就的士司機執法最多的違例事預也以濫收車資和揀客拒載為主，供計分別有143宗和252宗；而警方運輸署同期接獲涉及的士的投訴個案，也以此兩類佔多數。此外，過去五年，涉濫收車資等與的士司機有關的檢控，定罪率高達百分之一百。



港島交通警放蛇打擊黑的，兩名的士司機收貴4倍斷正被捕。（警方提供）

立法會選委界議員陳沛良要求當局交代過去5年，每年各警區透過「放蛇」行動打擊黑的的數字，包括執法行動次數、檢控宗數、定罪數據等資料。

陳沛良關注當局打擊黑的的進展（黃浩謙攝）

運輸及物流局提供的書面回覆指，警務處一直採取各種有效方式打擊的士司機的違法行為,包括採取情報主導的行動、以喬裝乘客的方式「放蛇」進行執法行動,及加強宣傳等。警方並沒有備存按執法行動方式分類的有關打擊的士司機不當行為的數據。但有過去五年,警務處就的士司機違例事項的執法數字，即發出傳票或拘捕的數字。

過去五年涉及的士濫收車資或揀客的執法個案有回升（立法會文件）

可見，在濫收車費、拒絕或忽略接受租用（即揀客）、「兜路」和涉及的士計程錶的違規行為四大類別中，涉濫收車資和揀客的執法數字在過去五年，都是最多且有回升之勢。

同期，警方和運輸署接獲有關的士司機的投訴，也以濫收車資和揀客最多，當中警方去年接獲的相關投訴更分別突破一千大關，分別有1034宗和1435宗。而運輸署也分別有340宗和361宗。

運流局指，運輸署在接獲投訴後會展開調查,並去信要求投訴所涉及的士的車主提交解釋。運輸署亦會按投訴個案的情況,致函有關的士車主或司機,提醒他們在提供服務時須遵守法例及注重服務態度,以保持服務質素。運輸署亦會向警方提供有關投訴的分析資料,以便警方作出適當的跟進調查及執法行動。

警方也一直密切監察及跟進有關的士司機涉嫌違法的投訴。如市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等違法行為,可記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料,然後向警方舉報,若有足夠證據,警方必定會採取執法行動。

過去五年涉及的士司機違例的檢控，定罪率達百分之百（立法會文件）

而過去5年，與的士司機相關的22項罪行，不計涉干犯駕駛行為不當的罪行，但涉及包括濫收車資、㨂客等的檢控與定罪率高達百分之百。

政府指，警方希望透過一連串的執法行動,嚴厲打擊的士業界中的害群之馬,以收阻嚇之效。另外,警方會繼續在各區進行教育及宣傳工作,亦會向市民及訪港旅客派發紀念品和宣傳單張,提高他們對的士司機不法行為的警覺性。