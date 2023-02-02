巴裔漢偷啤酒後涉踢死店員　邊說粗口邊踢倒地六旬事主　謀殺罪成

巴基斯坦裔男子4年前在元朗一便利店偷取兩罐啤酒，逃走時遭一名六旬店員追截。店員在混亂間跌倒，巴漢涉嫌用腳踢已倒地的店員，並謂：「X你老母。」然後離開。店員被送院兩天後不治，死因為頭部受創。巴漢被捕後，原否認與事件有關，其後認有偷取啤酒，但指店員向他說粗言穢語，並以帶有種族歧視的字眼罵他，他才推跌店員並有踢他的額頭。巴漢否認謀殺受審，陪審團今(2日)在高等法院退庭商議3小時，一致裁定被告謀殺罪成，法官把謀殺和被告早前承認偷啤酒的控罪，押後至下周一(6日)判刑，並表明謀殺罪需判處終身監禁。



被告ISLAM Javed Iqbal，30歲，為本港居民，他被控於2019年12月30日謀殺鄧忠強（61歲）。控方透露，被告有1項襲擊致造成身體傷害案底。被告已婚，妻子居於巴基斯坦。就便利店偷兩罐啤酒，被告早前已承認偷竊罪。

被告Javed Iqbal ISLAM(黑布懞頭)否認謀殺六旬店員鄧忠強。（鄧詠中攝）

控方案情指，被告於2019年12月28日晚上9時許，到元朗擊壤路一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走，任兼職店務助理的鄧追住被告。鄧其後反遭被告追著，並在安寧路跌倒，遭被告腳踢。

事主不省人事口鼻流血兩日後亡

印尼籍女子Suliza早前供稱，案發晚在一間印尼餐廳用膳後，在餐廳外聽到被告大叫：「X你老母。」並踢一名躺在地上的男子。被告踢約5下後，離開現場，倒地男子頭部流血。

救護員接報到場，發現倒地的鄧已不省人事，嘴和鼻流血。鄧被送至屯門醫院搶救，兩日後不治。法醫指，鄧的死因為頭部受創。

被告認曾跌中鄧的額頭

被告同月29日被捕，初時稱與事件無關。他在首兩個與警方的錄影會面中，均否認曾到涉案便利店，又否認偷啤酒。及至第三個錄影會面，他改稱在便利店偷啤酒後遭鄧追，鄧向他講粗口，又指鄧及以種族歧視字眼罵他，又指鄧威脅要打死他。被告被鄧襲擊後，把鄧推跌，但跌在地上的鄧仍然向被告講粗口，被告稱被激怒下踢了鄧兩次，並踢中鄧的額頭。

案件編號：HCCC51/2021