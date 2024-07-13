啟鑽苑半年爆14宗火警？ 房委會Fb澄清：僅3宗火警 其餘警鐘誤鳴
撰文：凌逸德
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鑽石山綠置居啟鑽苑今年2月開始陸續收樓，惟該屋苑執修問題包括單位外牆水喉管滲水、廁所門遭反鎖、馬桶沖水掣無法回彈等。近期又有傳媒報道啟鑽苑半年內發生14次火警，令不少業主飽受困擾。房委會今日（13日）在Facebook專頁發文回應，解釋屋苑自2月入伙以來曾發生3次火警，一次在裝修中的單位內發生，兩次在垃圾房，其他均屬警鐘誤鳴個案，原因包括有人食煙或工人觸發煙霧頭、意外碰撞到火警鐘手掣等。
房委會指，當新屋邨內大量單位同時入伙，會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，而啟鑽苑正面對這情況，屋苑管理處已採取特別防火措施，包括與消防處聯絡以獲取專業意見，消防人員亦會不時巡查屋苑，以防患未然。
房委會表示，其實遇有火警通報，無論是否誤鳴，管理處都會與消防處人員緊密聯絡，保障屋苑居民安全。管理處亦會在與各設備承辦商確認安全後，立刻恢復各公共系統，例如供水系統、消防系統或升降機的運作。
而啟鑽苑管理處已提醒業戶、其裝修師傅及運送傢俬工人不可在公眾地方（包括樓梯及走廊）吸煙，亦不要將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房、走廊及樓梯。在搬運傢俱雜物時亦必須小心，避免碰到設於走廊的火警鐘手掣引致警鐘誤鳴。屋苑地下有設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝。管理處亦已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查，並要求訪客進入大廈必須登記。
房委會提示居民，在入伙及農曆七月期間，小心防火及注意門戶安全。遇事要保持鎮定並通知管理人員。如有任何管理上的意見可向管理處反映。
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