啟鑽苑半年爆14宗火警？ 房委會Fb澄清：僅3宗火警　其餘警鐘誤鳴

鑽石山綠置居啟鑽苑今年2月開始陸續收樓，惟該屋苑執修問題包括單位外牆水喉管滲水、廁所門遭反鎖、馬桶沖水掣無法回彈等。近期又有傳媒報道啟鑽苑半年內發生14次火警，令不少業主飽受困擾。房委會今日（13日）在Facebook專頁發文回應，解釋屋苑自2月入伙以來曾發生3次火警，一次在裝修中的單位內發生，兩次在垃圾房，其他均屬警鐘誤鳴個案，原因包括有人食煙或工人觸發煙霧頭、意外碰撞到火警鐘手掣等。



房委會今日（13日）在Facebook專頁發文回應事件。

7月1日鑽石山啟鑽苑啟湖閣懷疑有垃圾房起火。（讀者提供）

房委會指，當新屋邨內大量單位同時入伙，會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，而啟鑽苑正面對這情況，屋苑管理處已採取特別防火措施，包括與消防處聯絡以獲取專業意見，消防人員亦會不時巡查屋苑，以防患未然。

房委會表示，其實遇有火警通報，無論是否誤鳴，管理處都會與消防處人員緊密聯絡，保障屋苑居民安全。管理處亦會在與各設備承辦商確認安全後，立刻恢復各公共系統，例如供水系統、消防系統或升降機的運作。

近期有傳媒報道啟鑽苑半年內發生14次火警，令不少業主飽受困擾。（資料圖片）

而啟鑽苑管理處已提醒業戶、其裝修師傅及運送傢俬工人不可在公眾地方（包括樓梯及走廊）吸煙，亦不要將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房、走廊及樓梯。在搬運傢俱雜物時亦必須小心，避免碰到設於走廊的火警鐘手掣引致警鐘誤鳴。屋苑地下有設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝。管理處亦已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查，並要求訪客進入大廈必須登記。

房委會提示居民，在入伙及農曆七月期間，小心防火及注意門戶安全。遇事要保持鎮定並通知管理人員。如有任何管理上的意見可向管理處反映。

房委會指管理處已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查。(房委會圖片)

大廈管理處已張貼告示提醒居民勿將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房。(房委會圖片)