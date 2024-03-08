綠置居啟鑽苑撻訂潮未完　全面撤辣首周新增6宗　累計132宗

綠置居鑽石山啟鑽苑三座大廈（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）2月14日開始陸續入伙，成交紀錄冊截至昨日（7日）顯示，撻訂宗數增至132伙，當中6宗是在上周三（2月28日）新一份《財政預算案》公布全面撤銷樓市「辣招」後，買家決定撻訂，當中包括一個售價375萬元的大單位。



▼2021年10月29日 綠置居2021揀樓首日▼



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最細184平方呎 最大481平方呎

啟鑽苑位於港鐵鑽石山站旁，只限公屋居民申請，在2021年10月29日開售後，到12月23日全數2,112個單位即告售罄，當時反應熱烈。

屋苑的單位可大致分為4類：184至186平方呎的「納米」細單位；274至287平方呎的開放式單位；374至392平方呎的一房單位；以及437至481平方呎的兩房大單位。當年以市價五折出售，最平單位為第四座2樓06室，單位實用面積186平方呎，售117.93萬元，在倒數第二日賣出；最貴樓王為第四座36樓01室，單位實用面積479平方呎，售385萬元，首日賣出，屬第32份買賣協議。

▼2024年2月20日 啟鑽苑入伙初期情況▼



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最新7伙撻訂 6伙是《財政預算案》後進行

截至今年2月23日，成交紀錄冊顯示共有125伙撻訂，最新增至132伙，即由2月24日至3月7日再多7伙撻訂。

財政司司長陳茂波在2月28日的新一份財政預算案公布全面撤銷樓市辣招，本港樓市出現小陽春，但啟鑽苑撻訂潮未止。該7宗撤銷買賣合約個案中，除了4座27樓7室單位是在2月28日之前（2月27日）撻訂外，其他都是在當日及之後撻訂。

該6宗個案中，有兩伙屬於184至186平方呎的納米型細單位，售價約130萬元；三伙為274至287平方呎的開放式單位，售價介乎200萬至213萬元；餘下一伙為4座35樓21室，屬437至481平方呎的兩房大單位，售價375.7萬元。而《財政預算案》前撻訂的4座27樓7室屬開放式單位，售價為204萬元。

▼2021年10月27日 興建中的啟鑽苑3至5座▼



房委會「殺訂」1439萬元

房委會2021年以市價五折出售啟鑽苑單位，而綠置居買家首期只需付樓價5%，撻訂後被房委會殺訂。該132個單位總計樓價2.878億元，以5%首期計，即房委會沒收1,439萬元首期。