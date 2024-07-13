油麻地中九龍幹線地盤吊臂車翻側　六旬司機受傷送院

油麻地發生工業意外。今日（13日）下午3時34分，警方途經司機報案指，油麻地欣翔道10號一個地盤，一名吊臂車司機操作期間意外翻側，吊臂車橫亙工地。男司機手腕扭傷、腳趾骨折、大腿拉傷，救援人員趕至，即場為司機包紮，他其後清醒被送廣華醫院治理。事件轉交勞工處跟進。



路政署回覆《香港01》查詢表示，涉事工地範圍已被圍封，已暫停相關工序。路政署及承建商正全力配合有關部門調查，以找出事發原因。

涉事司機經救護員包紮送院。（梁偉權攝）

事發位置為「中九龍幹線—油麻地東」工程位於渡船街與欣翔道交界的工地。據了解，司機當時正操作90噸重的工業吊臂車，打算從地底吊起另一部10噸重的履帶式起重機，其間90噸吊臂車傾側，61歲姓彭司機驚覺異樣，立即從車上跳出，落地時受傷。現場所見，吊臂車的吊臂仍然伸長，意外後仍橫亙於地盤內。

翻側吊臂車翻側橫亘工地。（讀者提供）

路政署回覆指，事發於路政署合約編號HY/2014/08「中九龍幹線—油麻地東」工程位於渡船街與欣翔道交界的工地，分判商進行吊運期間，起重機意外翻側導致一名操作員受傷。事後承建商及駐工地人員陪同傷者在醫院接受檢查及治療，並向傷者提供適切協助。

翻側吊臂車翻側橫亘工地。（梁偉權攝）

署方強調十分注重工地的工業安全，一直要求承建商嚴格執行安全管理及各項安全措施，確保工序安全進行。該署正跟進事件，並已敦促工程相關人員全面檢視工地安全情況及作出所需改善，以加強工地安全。

翻側吊臂車翻側橫亘工地。（梁偉權攝）

翻查資料，同一地盤上年11月16日亦有吊臂車吊運一批鐵時繩纜折斷，墮下打中4名工人（28至41歲），兩人一度被困，當時兩人傷勢較輕、另外兩人送院後情況嚴重及危殆；而上年10月6日，一名39歲南亞裔男工人工作期間受傷，被困在中九龍幹線地盤近油麻地一段約20米深的地道位置，逾一小時，幸消防救援後，清醒送院。

涉事工程為建造中隧道「中九龍幹線– 油麻地東工程」（合約編號：HY/2014/08），總承建商為利基 - SK ecoplant 聯營。工程主要包括在油麻地建造明挖回填隧道、重置加士居道天橋和興建/重置其他相關設施。