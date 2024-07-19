日薪千元招攬內地人睇檔　警破賭場集團拘46人　凍結主腦夫婦資產

旺角警區刑事調查隊昨日（18日）清晨展開代號「疾響」反罪惡行動，突擊搜查旺角，北角，九龍城區多處，連冚7個釣魚機賭檔，拘捕46人，包括7名持雙程證內地人。警方相信已瓦解一個非法賭場集團，揭發有人以日薪1000元招攬內地同鄉來港管理賭場，被捕人士包括集團主腦夫婦，兩人名下670萬元資產已被凍結，用犯罪得益所購買價值41萬的私家車亦被檢走。



旺角警區刑事調查隊第10隊案件主管麥世豪偵緝督察（左）及旺角警區刑事部總督察趙炳輝（右）交代案情。（林幸言攝）

旺角警區刑事部總督察趙炳輝交代行動細節，指警方發現一個活躍於多區的犯罪團伙，主腦安排來自南部省份的內地同鄉到港，據悉以日薪日1,000元招攬同鄉管理非法釣魚賭場。集團亦會安排宿舍給管理人居住，更會租用工廈單位存放經營以用的釣魚機，以便在警方執法行動後， 盡快重置處所，繼續經營非法賭場。

行動中，警方檢獲的鈞魚機及椅子。（林幸言攝）

警方昨日（18日）突擊搜查位於旺角、北角、九龍城區多個處所。當中7個為位於舊樓住宅的非法賭場、1個位於九龍城區作為管理人宿舍的住宅單位、1個位於九龍城區存放釣魚機的工廈單位。行動中，警方共檢取49部釣魚機，22,226元現金、賭博場所租單等文件。

行動中，警方檢獲49部釣魚機。（林幸言攝）

涉案賭場主要服務本地市場。警方以涉嫌「經營或管理非法賭場」拘捕10男3女（28至48歲），其中7人為持雙程證入境的內地人；報稱無業的集團主腦及其妻、2名傀儡戶口持有人，另涉「洗黑錢」被捕。同時，人員以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕20男11女（23至60歲）。所有人正被扣查。案件仍在進行中。

行動中，警方在九龍城的工廈單位檢獲備用的釣魚機。（林幸言攝）

經警方初步調查，相信被捕主腦過往一年以清洗高達1,100萬的犯罪得益，約為非法賭物一年的收益。後來，經警方財富調查後，已凍結主腦及其妻子名下約670萬元的資產、並在主腦在旺角租住的住所，檢取主腦以犯罪得益購買價值41萬的車輛。

行動中，警方檢獲主腦名下值41萬的車輛。（林幸言攝）