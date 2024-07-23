理大衝突︱2男子被判60個月監禁　尼籍被告求情心臟問題未能減刑

今日（23日）2名男子因參與2019年11月18日「圍魏救趙」行動在區域法院被判60個月。今日審結案件為理大衝突事件中17宗的第16宗，同案其他6名認罪被告已於去年7月28日，被判41至45個月監禁。



東九龍總區公眾活動調查組主管高級督察潘崇禮向傳媒簡介。

兩名被告男子，27歲的潘曉東（27歲）、39歲尼泊爾籍的PUN DHAN BAHADUR，否認在2019年11月18日油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。其中，今日辯方求情時，提到尼泊爾籍被告心臟有問題，法官謝沈智慧不納入為減刑因素。

謝沈智慧。(資料圖片)

東九龍總區公眾活動調查組主管高級督察潘崇禮指，2019年11月11日起理工大學一帶的暴動事件直至案發當日，社交媒體不斷有人號召示威者前往油尖旺區分散理大一帶的警力，試圖營救被圍堵在校內的示威者。

直至案發當晚十時半，有約2,000名示威者與警方在利頓道和窩打路的交界對峙接近1小時，期間示威者以傘和其他物品築起陣地、堵塞馬路，向警方投擲汽油彈和雜物、用鐳射光照射警方等等。

▼2019年間理大衝突▼



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潘崇禮稱，理大衝突中213名被告中，已有200名被告，被法庭裁定暴動罪罪名成立。當中11名被告被判入教導所、181名被告被判以19至64個月監禁，另有其餘8名被告正在等候判刑。

「理大圍城」後各區出現激烈警民衝突，蔓延至油尖旺其他地區。（余俊亮攝）