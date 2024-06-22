理大衝突｜封鎖區213人被捕最後一宗審訊　８被告被判囚37至50月

2019年11月反修例運動期間，大批示威者佔領理工大學，隨後警方封鎖校園，有網民發起「圍魏救趙」，在港九多區示威圖分散警力，警方於旺角及油麻地一帶拘捕213人，並分17案審理。最後一案8名被告暴動罪成，案件今（22日）判刑，暫委法官梁嘉琪在西九龍法院(暫代區域法院)，判有罪的8名被告入獄37至50個月。



法官判刑時指，是次暴動歷時約50分鐘，公共設施受到破壞，鄰近居民亦造成一定影響，考慮到暴動的規模及人數等，以54個月(即4年半)為量刑起點。本案因曾受疫情影響需重新排期等因素，再酌量減刑。



5名被告開審前已認罪

8名被告中有5人開審前已認罪，包括：區啟泰（案發時25歲，下同）、何家堯（25歲）、陳俊宇（22歲）、陳建希（18歲）和陳國庭（18歲）；另3人經審訊後被裁定罪成，包括：陳力圖（21歲）、鄭子峰（23歲）和何頌賢（20歲）則被裁定罪成。他們全被控於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。同案被告鍾子杰審訊後，被裁定罪名不成立。

網民發起營救理大示威者

案情指，2019年11月11日起，理工大學遭大批示威者佔領，其後警方封鎖校園。11月18日，有網民發起「營救」理大內示威者，晚上大批人士在彌敦道與警方對峙，多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等。警方估算示威者在案發期間至少投擲251枚汽油彈。

警方設封鎖區拘213人

警方作多次警告後，發射催淚煙等彈藥以驅散及逼退示威者，惟示威者未有散去。警方終於晚上11時26分展開圍捕行動，示威者四處逃散。隨後警方設下封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

+ 11

3名不認罪被告稱因不同理由在該區出現

本案不認罪被告均曾出庭自辯，如被告陳力圖稱當日打算與友人到旺角食放題及做足部按摩，因此途經現場；被告鄭子峰則稱打算到廟街及西貢街光顧色情按摩場而到該處；被告何頌賢則稱當日在案發地點內一大廈召妓，離開大廈時遇上示威者阻礙離場。但法官不接納3人的辯解，認為他們當日到現場目的只為參與暴動，故裁定各人罪成。

YouTuber 易卓邦被裁定暴動罪成。(網上影片截圖)

歌手莊正裁定暴動罪成。(朱棨新攝)

黃子悅莊正等多人同在封鎖區被捕已判刑

警方於理大衝突中，在油麻地圍捕的213人，包括民主派初選案被告黃子悅、歌手莊正及Youtuber易卓邦。213人共分18宗案件被控暴動罪，本案為理大衝突油麻地圍捕事件最後一宗開審的案件，其他17宗案件已經審結，尚有部份被告仍未判刑。

案件編號：DCCC442/2021