理大衝突｜科大一級榮譽兼博士生囚3年　教授指有能力成優秀學者

理工大學在2019年11月18日被示威者佔據後，遭警方圍堵，有網民發起上街並引發衝突，警方在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。其中12名男女早前承認暴動罪，法官今(19日)在區域法院判刑時指，是次暴動有周詳計劃，示威者都是有備而戰，現時險象橫生。法官也考慮到其中7名被告涉本案後仍積極求學，准減刑2至4月，12人入獄3年至3年4個月。



其中一名被告在科大讀學士時獲一級榮譽畢業，並修讀化學博士課程，其教授讚揚他有能力成優秀學者，惟因本案需停學。



12名被告：李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒(介乎22至32歲)。

法官判刑時指，是次暴動高峰時有2000人參與，曾投擲250枚汽油彈，從現場遺下的頭盔、雨傘等物品可見，是次暴動有周詳計劃，示威者都是有備而戰。他們無視警告，和警方對峙。當警員施放催淚彈時，有示威者向警員擲回催淚彈，現場險象橫生。法官又指，暴動嚴重影響交通，對附近民居構成嚴重滋擾。

「理大圍城」後各區出現激烈警民衝突，蔓延至油尖旺其他地區。（余俊亮攝）

「理大圍城」後激烈警民衝突蔓延至油尖旺其他地區。（余俊亮攝）

示威者與警方爆發衝突。（歐嘉樂攝）

示威者投擲燃燒彈。（余俊亮攝）

警方發射催淚彈。（余俊亮攝）

教授指黃有能力成優秀學者

法官又指，被告黃梓泓在科大以一級榮譽畢業，正修讀化學系博士，因本案停學。其教授在求情信指，黃有能力成為優秀的學者，若非本案，黃的前途將無可限量。此外，被告蘇浩臻於工作期間取得碩士學位，還押期間完成三個遙距課程，打算日後修讀另一個碩士課程。法官因此把兩人的刑期，扣減4個月，兩人最終判囚3年。

另5人完成課程亦獲減刑2月

此外，李諾琳、黃文澤、鍾景筒、黃雅琳和黃羽薇等5人，因在案件後仍積極學習，完成相關課程。法官把5人的刑期，扣減2個月，判他們入獄3年2個月。至於王志聰、溫英傑、唐誌崙、廖志文及黃冠鋒，則判囚3年4個月。

案件編號：DCCC 800/2020、577/2021