JPEX｜被捕八人曝光　一人與幣少另案同屬被告　五人為平台員工

加密貨幣平台JPEX涉嫌詐騙案，警方與證監會周二（19日）開記者會交代案情，目前共有八人被捕，涉款12億元。據了解，五名被捕人士是JPEX關聯公司員工，包括鄧立迅，他去年因一宗小額錢債案件，與「幣少爺」黃鉦傑，同列為被告；另外被捕的兩人則為JPEX員工；先後擔任香港註冊同名公司的公司秘書。

被捕的還有報稱無業的林作，原名為「陳穎怡」的網紅「陳怡」，「陳大怡加密貨幣找換店」商業登記擁有人「陳凱怡」。八名被捕人士獲准保釋，10月中旬向警方報到。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

▼9月18日 警方交代JPEX案情▼



林作報稱無業

警方與證監會周二公布JPEX案件詳情，交代目前拘捕四男四女，合共八人。其中33歲的林作，報稱無業。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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陳怡真名陳穎怡 與陳凱怡同被捕

36歲的網絡紅人陳怡，真名是「陳穎怡」，報稱是YouTuber。

另外一名31歲報稱無業的被捕人士「陳凱怡」，根據商業登記，她是「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」的擁有人。

9月18日，警方就JPEX案搜查尖東永安廣場「陳大怡找換店」辦公室，拘捕兩人，包括陳怡（前中）。（朱永倫攝）

JPEX五員工被捕 二人先後擔任公司秘書

據了解，另外五名被捕人，為JPEX香港、澳洲關聯公司的員工。

其中22歲女子曾楚舜，報稱為大學三年級生；以及22歲的男子陳曉豪，報稱無業。根據公司註冊處資料，他們二人分別先後擔任本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司秘書。該公司2022年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，改名前後的董事和股東一人，名為「郭浩麟」。

JPEX案被捕的鄧立迅，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。

鄧立迅與幣少爺同一小額錢債案件被告

還有一名被捕的26歲男子，報稱是侍應，據了解他是鄧立迅，是「Web3.0 Technical Support Limited」的員工。

翻查法庭紀錄，鄧立迅於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。

黃鉦傑曾在YouTube頻道高調宣傳JPEX，但證監會警告後，已刪除所有相關影片。

「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。（影片存檔）

兩人為澳洲公司員工

另外被捕的兩人，為26歲男子李承海，52歲女子鍾彩雲，是澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的員工。