JPEX｜新被捕三人身份曝光：幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子

加密貨幣平台JPEX涉詐騙案，周三（20日）晚再多三人被捕。《香港01》發現，其中一名被捕人莫浚廷，曾於2019年涉及「幣少爺」黃鉦傑的挖礦機涉嫌串謀詐騙案被捕，當時警方指他是幣少助手。他亦有是多宗案件，與黃鉦傑同列為被告。

另外二人涉及場外找換店，包括BeatBox歌手dR.X黃浩邦，他曾開設餐廳兼加密貨幣找換店；以及幣圈名人朱公子。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當年莫浚廷於挖礦機講座時的情況。（網上圖片）

莫浚廷2019年與幣少同被捕

再多三人涉加密貨幣平台JPEX詐騙案被捕，其中一名25歲、報稱職業為司機的被捕男子莫浚廷，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。

莫浚廷於2019年2月28日，與「幣少爺」黃鉦傑一同，因涉嫌串謀詐騙，被商業罪案調查科拘捕。當時案情指，他們涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬。

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當時警方帶黃鉦傑到荃灣的辦公室搜查。（資料圖片 / 賴南秋攝）

十多宗案件與幣少同列被告

自2020年起，牽涉至少13宗民事訴訟，當中12宗與黃鉦傑，或其旗下的幣少集團有限公司同列被告，案件均與合約及追討債項有關。

其中一宗2022年的民事訴訟，莫浚廷更與幣少及鄧立迅同列被告。26歲的鄧立迅日前亦涉JPEX案被警方拘捕，他是「Web3.0 Technical Support Limited」的員工，報稱職業為侍應。

黃浩邦為BeatBox藝人 被捕同日申請撤銷註冊公司

同於周三（20日）被捕的黃浩邦，是BeatBox藝人dR. X，亦是「猿人食品集團有限公司」的董事兼股東，於中環威靈頓街開設餐廳「Bored Garden無聊園」，發展餐廳兼加密貨幣找換店（OTC）的業務，又會舉辦 web3.0 聚會及講座。

黃浩邦去年5月曾開設「登月集團有限公司」（To The Moon Group Limited），名稱與形容強勁上升趨勢的炒股、炒幣術語相關。該公司於今年8月15日申請為不活動公司（Dormant Company），並於周三（20日），即被捕同一日，提交文件申請撤銷公司註冊。

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朱公子自稱「90後幣圈紅人」

「朱公子」全名朱家輝，自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張，總公司由尖沙咀奇盛中心搬到中港城，又開設多兩間位於荃灣南豐中心及天后蘋果廣場的分店。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。

「公子會」找換店人去樓空

今日（21日）《香港01》前往位於荃灣的「公子會」分店，已經人去樓空。至於位處中港城的辦公室亦都烏燈黑火，雜物堆在門口；據其他租客所講，辦公室已經停開一段時間。

曾因「魔幣」涉欺騙取得財產被捕

早在2019年就有人開設fb專頁，直斥朱公子（朱家輝）是「香港幣圏之恥 呃人血汗錢」。而在2020年朱公子涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，被指藉辦講座向人推銷加密貨幣「魔幣」，多人向他認購後疑受騙，涉款逾400萬元，有女教師被騙60萬元。

▼林作被捕▼



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至今11人被捕 涉款13億元

加密貨幣交易平台JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL陳怡等人，警方於20日（周三）再拘3名涉案男子，年齡介乎25至32歲，涉嫌「串謀詐騙」，3人現正被扣留調查，案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方透露，截至20日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。

林作獲准保釋，中環娛樂行的「林作炒幣」找換店，已拆走招牌。

雖然JPEX聲稱會繼續營運，但《香港01》調查發現，澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」已申請撤銷註冊，聲稱資產少於1,000澳元（約5,051港元）。

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▼林作在中環娛樂行開OTC▼

