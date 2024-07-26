港澳警破疊碼仔高利貸集團拘9人　債仔遭禁錮勒索還款加倍

昨日（25日）香港警方經情報分析及調查後，聯同澳門司警展開代號「滅魔」的執法行動，搗破一個相信有三合會背景、環跨港澳的賭場「疊碼仔」高利貸集團，涉及於港澳兩地的發生的勒索、禁錮、洗黑錢等一系列有組織罪行。據初步調查，集團向全部受害人合共借出200萬元，回收400萬元，當中最大宗借貸金額為50萬元。兩地警方共拘捕9人，所有人被扣查，案件仍在調查，不排除更多人被捕。



警方有組織罪案及三合會調查科高級督察蕭卓賢簡報案情。（林幸言攝）

兩地警方昨日（25日）分別在香港和澳門多個處所作拘捕及搜查6男3女（年齡介乎21至64歲），當中7名為香港人、1名澳門人及1名內地人，皆有三合會背景。集團去年年尾起營運，被捕人士當中包括集團主腦、負責非法收債行動的「行動組」、收債用的傀儡戶口持有人、用作滋擾的電話號碼登記人。集團涉及在港「勒索」、「串謀勒索」、「非法禁錮」、「洗黑錢」；在澳「為賭博的高利貸」及「勒索」。

其中，澳門司警分別在青茂口岸及路氹區拘捕2人，分別為報稱無業的50歲姓張港人、報稱地盤工人的34歲姓李澳門居民。兩人涉在澳門賭地做高利貸及勒索，案件送交當地檢察院處理。

青茂口岸。（資料圖片）

有組織罪案及三合會調查科高級督察蕭卓賢指，有組織罪案及三合會調查科一直檢視香港的高利貸以及非法收債案件，自2023年10月，他們經調查及分析，發現有香港受害人在澳門賭場賭博期間，有俗稱「疊碼仔」的人向他們搭訕，並且表示提供貸款。兩地警方遂於今年3月聯合調查事件。

蕭卓賢稱，過程中，集團會要求受害人提供個人資料，簽署借據，然後陪同受害人賭博中，抽取贏錢的15%作佣金，直至受害人輸掉所有賭本。其後，「行動組」會押解受害人到酒店及回香港，並有一名澳門團夥成員暗中監視受害人有否報警及逃脱。「行動組」每次每人可獲約1,000至2,000港元報酬。

澳門司警於當地拘捕兩人。（司警教室fb影片截圖）

當受害人抵港後，香港團夥成員會在口岸接走受害人，將其押返住所，再索取一筆數萬元的保證金，才會將其釋放；成員更會將欠債款項加大，達本金的一倍，並要求在一定時間內還清，否則便會被一直被滋擾及跟蹤。警方調查發現，有部份受害人沒有向港澳兩地警方報案。

香港警方已透過與澳門的警務合作聯絡機制，轉介其中一名受害人的案件予澳門司警跟進。有需要時會再轉介受害人予司警跟進有關案件。警方呼籲，切勿在澳門賭場循不法途徑借款，如有懷疑，請與當地執法部門查詢。