警破高利貸集團拘22人　Cold Call毋須見面誘貸款　年息近3000厘

新界北總區刑事部一連兩日（12月5日至6日）進行一個代號為「鎮惡」的情報主導行動，成功搗破一個由三合會操縱的高利貸放數集團，及其位於荃灣的一個電話放債中心。警方指，集團利用「Cold Call」推銷電話向受害人借錢，以程序簡單，毋須見面或簽署任何借貸文件就能借得款項作招徠，但利息高昂且附帶苛刻條款，若遲交利息一分鐘需罰款1,000元，最終受害人無力償還，便遭人上門追債及淋紅油。



警方在行動中檢獲85萬現金，及總值超過370萬的疑似為犯罪得益的保時捷跑車、名錶、手袋等，並以涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪名拘捕22人，當中包括5名主腦及骨幹成員，案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。



警方在行動中檢取大量工作電話。（蔡正邦攝）

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新界北總區刑事部總督察戴玉麟陳述案情指，2023年第一至三季新界北總區與收數有關的刑事數字有上升趨勢，當中刑事案件包括刑事恐嚇及刑事毀壞，最常用的手法是淋紅油及使用電話訊息恐嚇受害人或其家人。有見及此．新界北總區重案組第一隊對案件進行詳細分析，發現大部分案件涉及俗稱「電話數」的非法放債活動，通常受害人會收到「Cold Call」，問是否需要借錢，受害人只需向放債集團提供身份證、住址證明就能借錢，但借錢的手續費及利息非常昂貴，利息以一周計算，大約為借貸額的20%，例如借貸5000元，每周要還1000元，年利率超過2950厘。

遲交利息一分鐘需罰款1000元

其中一宗個案中，受害人為一名父親，他因疫情失業，於是向非法放債集團借錢，其貸款額為5000元，但實際收到的款項僅3700元，當中1300元變成手續費，每周需償還800元利息，直至將所有本金清還。貸款更附帶非常苛刻的條款，若遲交利息一分鐘需罰款1000元，最終受害人因無力償還，遭人上門追債及淋紅油。

新界北總區刑事部高級督察李家榮表示，警方在2023年4月開始進行針對性深入調查及情報分析，成功鎖定一個由三合會操縱的非法放債集團及其位於荃灣工廈約200尺的非法放債中心。警方形容集團分工仔細，他們會聘用大量人手在電話中心進行「Cold Call」，以毋須審批、快速批核作招徠，吸引急需現金周轉的人士。而當借貸人有意借錢，集團成員就會繼續以通訊軟件與他們聯絡，了解借貸人的家庭背景，之後要求借貸人提供身份證明文件及住址證明。當集團骨幹成員認為他們有把握收債，就會安排團夥將貸款存入借貸人的戶口。整個借貸過程中，借貸人無需與任何人見面或無需簽署任何借貸文件，十分簡單及方便。

借貸人逾期還款 即派出行動組收數

若借貸人逾期還款或未能償還貸款，集團會派出行動組，以淋紅油、電話恐嚇等非法方式，迫使借貸人及其家人還錢。警方指，根據調查所得，行動組成員在每一宗收數或淋紅油行動，一般收取500至1000元報酬。

李家榮又指，非法放債集團亦會操縱傀儡戶口以收取借貸人的還款，骨幹成員會在短時間用這筆錢購買名貴物品，例如名車、名錶、手袋等，可以自用之餘亦可變賣物品，試圖將黑錢洗白，作為集團得益。調查發現，集團所利用的電話號碼及收款戶口均以傀儡人士作登記，以增加警方的調查難度，但警方重申無論犯罪集團用哪一種形式犯案，警方都有決心及能力偵破罪案。

警方於12月5日至6日於新界、九龍多個地區進行拘捕行動，成功拘捕22人，包括19男9女，年齡介乎22至48歲的中國籍人士，當中包括集團主腦、骨幹成員、行動組及傀儡戶口持有人，他們涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。同時警方成功檢獲85萬現金，及大量總值超過370萬的疑似為犯罪得益的財物，包括保時捷跑車、多隻名錶、多個手袋，亦檢取大量工作電話、銀行卡及借貸記錄。