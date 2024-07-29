佐敦謀殺案│警拘5男女涉謀殺及協助罪犯　死者撬牆腳遭施襲者扑頭

佐敦周日（28日）清晨發生謀殺案，一名33歲男子疑被指「撬牆腳」遭襲擊，送院後不治。警方將案件列作「謀殺」處理，交由油尖警區重案組跟進，警方於同日以「謀殺」及「協助罪犯」罪先後拘捕2男3女，年齡介乎32至56歲。調查顯示，死者為一名非法賭檔的主持人，與案中其中一名被捕男子為朋友關係，惟二人因「爭女」有過節；其中一名被捕女子則為案中女主角。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



警方檢獲一批證物。（黃梓霖攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁陳述案情，指昨日（28日）早上6時許，警方接報，一名男子被發現倒臥於佐敦庇利金街61-63號外，他被送往伊利沙伯醫院救治，惟於上午7時20分被證實死亡。根據初步檢查，死者的後腦位置最少有兩處2厘米至4厘米的傷痕，由於案件有可疑，於是轉交油尖警區重案組第三隊接手跟進。死者死因有待法醫進行解剖才能確定。

昨日凌晨2時許，2名被捕男女到非法賭檔尋找死者，其後3人一同下樓，行至案發現場，該名男被捕人突然從後用錘仔襲擊死者後腦位置，扑了10多下，施襲後逃離現場，當時死者仍然清醒，並返回非法賭檔，直至清晨6時許，他感到不適，朋友將他抬落樓，死者被送往伊利沙伯醫院救治。

警方檢獲一批吸食毒品工具。（黃梓霖攝）

警方檢獲一批證物。（黃梓霖攝）

經過初步調查，相信死者為庇利金街一幢大廈內一個非法賭博檔的主持人，他與案中1男女被捕人為朋友關係，死者與該名被捕男子過往積怨，有人懷疑死者搶走該被捕男子的女朋友。

警方經深入調查及情報分析，於昨日下午12時50分，於油麻地拘捕一名32歲女子，報稱無業，相信她就是案發時與死者一同落樓的女子。另外，警方於同日晚上9時50分，於何文田拘捕4人，包括2男2女，其中包括該名向死者施襲的40歲男子，罪名為「謀殺」。他在案發後曾到何文田一所公寓，其餘一名34歲女子、一名42歲女子及一名56歲男子因協助該被捕男子逃離警方追捕，干犯「協助罪犯」罪。所有被捕人現正被扣留調查。

涉案的非法賭檔門口貼上已關門的字條。（馬耀文攝）

案件涉及死者與該名被捕男子之間的個人恩怨，部份被捕人雖有黑社會背景，但暫時未有證據證明案件與黑社會或非法賭檔有關。另外，警方在庇利金街非法賭檔內檢獲六部釣魚機懷疑與案有關，同時檢獲一批吸食毒品的工具，懷疑有人曾在上址吸食毒品。案中的凶器錘仔遭被捕男子棄於庇利金街附近垃圾桶，暫時尚未尋獲。

閉路電視凌晨2時21分，2男1女離開唐樓，白衣男突以錘仔從後狂扑事主頭部。

雙方在路中拉扯糾纏。

事主在20秒內遭錘扑12次。

案發於昨早（28日）約6時03分，姓彭（33歲）男子被發現倒臥於庇利金街63號唐樓外行人路，事主由救護車送往伊利沙伯醫院後，證實不治。警方相信事主從上址一個放有吸食毒品工具及釣魚機的單位離開，其身上有傷勢，將案件列「謀殺」處理，交由油尖警區重案組接手跟進。

消息稱，警方於周日晚上拘捕2男3女，當中包括一名懷疑施襲的姓巫（40歲）男子。據悉，死者有黑幫「和勝和」背景，與巫男為同門，疑被對方質疑「撬牆腳」而遇襲。