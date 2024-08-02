警首辦「反洗黑錢研討會」逾300人參與　提倡公私營合作加強打擊

香港警務處財富情報及調查科今日（8月2日）首辦 「反洗黑錢研討會」。是次研討會意義重大，匯聚了各執法機關、金融監管機構代表及逾300名來自40間金融機構的與會者，務求加強打擊洗錢力度。警務處處長蕭澤頤、刑事及保安處處長葉雲龍、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、財富情報及調查科總警司鄭麗琪、香港金融管理局助理總裁（法規/打擊清洗黑錢）陳景宏，以及香港銀行公會防制洗錢委員會主席李慧文一同擔任主禮嘉賓。



警方同時亦於今個月舉行反洗黑錢月，包括到訪各大學，特備電台節目及推出全新的電子漫畫書《黑金陷阱》，提高市民的反洗錢意識。

香港警務處財富情報及調查科今日（8月2日）首辦 「反洗黑錢研討會」，各執法機關、金融監管機構代表及逾300名來金融機構人士參與。（警方圖片）

是次研討會旨在促進並加強各執法機關、金融監管機構及私人金融機構等主要持份者的合作，打擊洗錢活動，讓銀行、儲值支付工具公司及其他持份者的高層及反洗錢前線專業人士，既可分享真知灼見，同時亦可互動交流，以探討如何在瞬息萬變的洗錢環境下，應對現有挑戰。

警務處處長蕭澤頤致辭時向與會者表示，洗錢環境日新月異，強調「公私營合作」尤為重要；同時亦重申，是次研討會的目的是鼓勵與會者採用具策略性、創新且主動的措施，以全面提升打擊洗錢成效，保障市民的財產，以及維護香港作為國際金融中心的聲譽。

會上亦包括兩場深度專題小組討論。首場討論由香港金融發展局總監及主管（政策研究）董一岳博士主持，集中討論打擊洗錢的策略性方法，旨在探討並制訂全面策略，以加強金融機構和金融監管機構的反洗錢應對措施；多位講者另就如何合作、交換資訊及提高公眾意識，分享其專業知識。

第二場專題小組討論則由財富情報及調查科總警司鄭麗琪主持，內容強調科技的反洗錢角色，以展示如何借助先進科技（例如，人工智能及大數據分析），加強偵察和防止洗錢能力；各專家亦就如何將科技工具與反洗錢做法結合提出寶貴建議。

今個月反洗黑錢月 推全新電子漫畫書《黑金陷阱》

警方亦藉此機會肯定銀行業界在打擊洗錢方面的重要貢獻和不懈努力；同時亦於今個月舉行反洗黑錢月，推行一系列活動，包括到訪各間大學，特備電台節目及推出全新的電子漫畫書《黑金陷阱》，從而提高市民的反洗錢意識。

是次研討會突出公私營的合作、創新能力和持續學習對打擊金融罪行的重要性，可謂取得空前成功，標誌着香港的反洗錢制度邁出重要一步。