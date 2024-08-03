「賓館森林」旺角先施大廈賓館床褥起火 消防到場救熄
撰文：曹德熙 梁偉權
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旺角發生火警。今日（8月3日）晚上8時26分，警方接獲至少2人報案，指旺角亞皆老街83號先施大廈14樓一間賓館「阿山龍祥旅館」單位內，有床褥懷疑起火冒出濃煙。消防出動一隊搜救隊處理，進入涉事單位，屋內無人需要協助疏散，事件中無人受傷。消防於半小時後將火救熄，並在起火賓館調查。警方封鎖亞皆老街一帶並調查事件。
翻查資料，先施大廈於1963年入伙，已有61年樓齡，共有238個單位，人流密集，民政事務總署資料顯示，該廈共有74間持牌賓館，還未計大廈內其他出租「劏房」或有否非法住宿問題等。
今年3月1日，該廈低層單位曾發生火警，幸及時由消防員到場救熄，未有造成任何傷亡。當時大廈位置貨倉火起火，炸出玻璃窗，玻璃碎從天而降，其間傳出爆炸聲，火勢十分猛烈，竄出火舌。
▼3月1日先施大廈火災▼
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