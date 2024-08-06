黃埔AEON盜竊｜兩男偷白花油等　遭保安撞破斷正　一人被捕

紅磡黃埔花園AEON昨日（5日）發生店舖盜竊案，兩名男子涉嫌偷白花油、便當等貨物，被保安員揭發，一人就逮，同黨逃去無蹤。據了解，贓物內發現其他店舖的貨品，不排除是偷來。



事發於昨晚8時57分，黃埔花園AEON（永旺百貨）的保安員報案，指有兩名男子盜竊店內4支和興白花油，總值約480元，保安員當場捉到其中一人。警方趕抵現場以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該名37歲姓宏（譯音）男子，惟另一名男子卻逃去無蹤，警方現正展開追緝。

白衫男沿德豐街往德康街逃走，最終被保安截獲，袋內有不少貨物。（讀者提供）

據了解，昨晚8時許，一名戴帽男子進入AEON，多次在貨架上拿取貨物，轉交站在出口附近的白衫男子。店內保安察覺他們形跡可疑，於是暗中留意。未幾兩名男子未有付款，就帶著貨物由德豐街離開。保安立即上前截查，兩賊分一左一右拔足逃跑。

其中戴帽男子朝停車場的後樓梯方向奔跑，途中扔下裝有海鮮便當和西班牙風乾火腿的袋子，逃去無蹤；白衫男則沿德豐街往德康街方向逃走，最終在約400米外九龍真光中學（幼稚園部）對開被保安截獲，其手持的白色袋內有大量貨物，於是報警。

白衫男沿德豐街往德康街逃走，最終被保安截獲，白色袋內有不少貨物。（讀者提供）

據知，白衫男的袋內有大量貨物，包括佩夫人咳藥水、洗衣珠、雙飛人藥水、黃道益活絡油、牙膏及洗頭水等物品，部分屬於附近其他便利店及日本城的貨品，疑在區內多間商店高買。