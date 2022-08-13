一日兩AEON超市遇盜竊　黃埔雌雄賊遭保安攔截鎖車　揭藏武器毒品

AEON超市2間分店一日內先後發生盜竊案。一對男女今午（13日）於黃埔花園AEON分店，涉嫌偷取價值約2,200元的食品，被保安截停及鎖車，警方於涉案男子身上檢獲小量懷疑可卡因，並在涉事私家車上搜出一把踞喀刀。另外大窩口AEON分店一名女推廣員懷疑監禁自盜，被警方拘捕帶署調查。



下午4時許，警方接獲紅磡黃埔花園AEON分店保安接報，指一對男女涉嫌盜竊，及後被人發現及截停。同時，保安懷疑一輛停泊於船景街的黑色寶馬私家車與兩人有關，遂通知屋苑管理人員將車鎖上。

警方到場起回有關食品，經初步點算，涉案失物約值2,200元，並在涉案男子身上檢獲約13克懷疑可卡因，市值約10,800元。警方其後派出警犬到場協助搜索，惟於車上搜獲一把踞喀刀，警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「藏毒」及「店舖盜竊」拘捕分別44歲的姓潘男子及22歲的姓馮女子，並將他們帶往紅磡警署調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。

+ 1

同日下午6時許，荃灣荃華街3號悅來坊的AEON大窩口分店亦發生盜竊案。據報，一名任職推廣員的女子被發現懷疑盜竊，保安報警處理，警方到場拘人並帶返警署調查。