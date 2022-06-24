屯門AEON首5月錄82宗盜竊案　成區內重災區　6成被捕人為「白手」

《香港01》本月初曾經報道紅磡黃埔AEON（永旺百貨）去年發生逾300宗店舖盜竊案，佔去年全港同類案件約4%，數量之多，相信冠絕全港。近日另有消息人士向《香港01》透露，屯門市廣場AEON的保安程度與黃埔AEON大同小異，同樣處處漏洞。該店今年首5個月已發生82宗盜竊案，惟該店去年僅發生18宗，今年盜竊案數字突然激增3.5倍，情況令人震驚。據知，警方已聯絡商戶並提供保安建議。而6成被捕人為無犯事紀錄的「白手」，部份人疑因疫情疫情影響而失業，經濟有困難，故鋌而走險犯案。



根據警方提供的資料顯示，屯門警區下轄屯門和青山兩個分區，去年共錄得496宗店舖盜竊案，當中屯門分區佔229宗，青山分區佔267宗，兩個分區數字相對平均。據了解，去年496宗案件中，與AEON相關的僅有18宗，佔屯門警區整體店舖盜竊案約3.6%。

踏入2022年，屯門分區首5個月錄得88宗店舖盜竊案，青山分區則有149宗，從數字上看亦沒有顯著的變化。但有消息人士向《香港01》透露，今年屯門警區涉及AEON的店盜竊案件直線上升，增幅驚人。原來青山分區149宗案件，有82宗是發生在屯門市廣場的AEON店（該店屬於青山分區範圍），佔青山分區店舖盜竊案逾五成，約佔整個屯門警區同類案件約34.5%。

消息人士指，今年首5個月在屯門AEON已發生82宗盜竊案，比去年全年18宗，足足多出3.5倍，情況令人憂慮，同時亦反映屯門AEON已成為區內店舖盜竊的重災區。

警方發現犯案趨勢上升 即約見商戶提出多項建議

據了解，屯門警區發現AEON店內盜竊有上升趨勢，已即時約見商戶並提出多項改善保安的措施，包括建議AEON派保安員在出入口和收銀處加強巡邏，一旦發現可疑人士，應及早介入提醒其付款；調整保安人手數量，應付AEON感謝日及人流高峰期，以增加阻嚇力；改善排隊付款的措施，以及在出入口加裝防盜設備、加防盜標籤等。據悉，AEON方面採納了部份建議，故4月及5月的盜竊數字已有所回落。

實地視察 發現保安「死症」與黃埔AEON類同

《香港01》記者上周到屯門市廣場實地視察，發現原來屯門AEON與月初報道的黃埔AEON有類似的保安問題，故容易成為賊人下手的目標。屯門AEON面積極廣，佔地下、UG及1樓共三兩層店面，面積約18萬平方呎。最明顯的保安漏洞是出入口眾多，四通八達，與黃埔AEON同有保安「死症」，例如有多個出入口可輕易連接屯順街、屯匯街、屯喜路和屯隆街等人流暢旺的街道，經電梯和天橋又能夠接駁到屯門時代廣場。

記者在屯門AEON其中一個出入口發現一個疑似電子防盜探測器，惟該處出入範圍太大，顧客可輕易繞路避開探測器，其餘出入口均沒有安裝任何電子防盜設備，猶如「無掩雞籠」，賊人犯案後可以迅速離開現場。

記者發現唯一一個疑似電子防盜探測器，但該出口範圍太大。（香港01記者攝）

出入口眾多、四通八達 賊人輕易離開現場

由於黃埔AEON與屯門AEON經營模式相同，不同購物區沒有分隔，上落不同樓層前也無須先行結帳，顧客可手持未結帳的貨物在各區或各樓層間穿梭。值得注意的是，屯門AEON並非獨霸地下、UG及1樓整層店面，部份樓層還有其他商戶。顧客只要多行幾步，已可到達隔壁商店，令保安更防不勝防。

《香港01》訪問過保安專家及前資深警官有關店舖的保安問題，他們認為部份大型連鎖百貨及超市，考慮到要維持企業文化及日常營運程序順暢，未必會全盤接納警方的保安建議；再者，部份企業或已預計店舖盜竊的損失尚在可接受範圍，故沒有足夠的誘因花費額外資金去提升全線店舖的保安系統。

6成被捕人為「白手」 警轉介社福機構跟進

屯門AEON店發生82宗店舖盜竊案，警方一共拘捕82人歸案，年齡介乎27至95歲。據了解， 6成被捕人為「白手」，即以往從未犯事，而且大多數屬於50歲以上人士，報稱為失業人士或家庭主婦等。消息人士估計，部份被捕人疑窺準AEON保安系統漏洞處處而下手偷竊，但有為數不少的被捕者因近兩年疫情影響而失業，經濟有困難，故鋌而走險犯案。據悉，警方拘捕82人後，在調查及了解其個人及家庭背景後，將部份有需要人士轉介至社福機構跟進。

《香港01》再向AEON查詢屯門店的遇竊數字、報警次數，以及如何提升店舖保安系統等問題，惟截稿前仍未獲得AEON回覆。

警方回覆《香港01》查詢時指，警方會密切留意有關罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏，並進行針對性的情報主導行動及防罪宣傳工作，以打擊罪案。