觀塘照顧者雙屍｜據悉母子非社署跟進個案　社署：安排社工聯家屬

觀塘一對母子疑失救伏屍單位，由包租公揭發。社會福利署今日（8日）回覆指十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。



據了解，母子均不是社署社工，或社署資助的非政府機構營辦的綜合家庭服務中心的跟進個案。目前仍在確定該對母子有無其他家屬，並正與其取得聯絡。

社署強調政府一直十分重視長者、殘疾人士及其照顧者的需要，透過津助非政府機構營辦一系列的社區支援服務。為加強支援照顧者，社署於2023年9月推出24小時運作的照顧者支援專線182 183（專線）服務，提供社區支援服務資訊、即時諮詢和情緒支援、輔導服務、外展／緊急支援及轉介服務等，亦會協助照顧者聯繫暫託服務。

《香港01》記者重返現場，涉事單位大門深鎖，門外掛上一部念佛經的播放機。（翁鈺輝攝）

專線至今共接獲41,000宗來電，當中轉介700宗有需要的個案接受相關社區支援服務，並有38宗個案以外展方式提供緊急支援。此外，社署與香港賽馬會慈善信託基金合作建立的照顧者資訊網（資訊網），內容涵蓋為長者和殘疾人士及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者提供的社區活動和資源等，資訊網已連結專線和暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統，以便照顧者隨時尋求支援。

社署呼籲市民如自己或家人在生活上遇到困難，或察覺獨居長者或雙老家庭生活上需要支援，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或長者中心。照顧者亦可致電24小時照顧者支援專線182 183尋求協助，經專線社工聯繫社區支援服務。

觀塘昨日（7日）發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、需要長期臥床的82歲母親失去照顧而死亡。據了解，涉事82歲姓陸母親已退休，有多年高血壓及糖尿病紀錄，更需要長期臥床，日常起居飲食全靠任職兼職保安員的60歲姓董兒子照顧。單位業主上周五（2日）曾致電陸婦，表示會上門收租，惟當晚業主再打電話時，陸婦已經失聯。

至昨日下午業主上門收租，卻發現董男的身體頂住木門，於是報警救助。救援人員趕至破門而入，發現董男倒臥於木門後，陸婦則躺在睡房床上，兩人均當場證實死亡。兩名事主遺體沒有明顯傷痕，現場亦無檢獲遺書，初步無跡象顯示兩人自殺，警方正調查兩人的死因。

便衣探員到場調查。（林振華攝）

警員進入涉事單位內調查。（林振華攝）

便衣探員到場調查。（林振華攝）

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）